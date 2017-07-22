Новая серия видеокарт AMD Radeon RX 7000 будет оснащаться графическими процессорами двух разных архитектур - RDNA3 и RDNA2. Эта информация была получена из социальных сетей, но имеет под собой веские основания.
Прежде всего это не противоречит уже существующей практике. Прошло уже около восьми месяцев с начала выпуска предыдущей линейки видеокарт AMD, в числе которых значатся Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Этот выпуск ознаменовал качественный шаг вперед: AMD впервые за многие годы предложила решения, которые имели сравнимую производительность с семейством видеокарт ее конкурента - NVIDIA GeForce. Эти параллели прослеживались по всей широкой линейке видеокарт - от начального уровня до самого высокого.
На этот раз, по слухам, AMD собирается предложить к использованию свежие 5-нм графические процессоры на основе новой архитектуры RDNA3, которыми будут оснащаться видеокарты более высокого уровня, а именно на базе Navi 31 и Navi 32. В то же время в сегменте видеокарт начального уровня AMD собирается применять процессоры текущего поколения на базе микроархитектуры RDNA2.
Впрочем, уже высказывается мнение, что это непростой ребрендинг. Ходят слухи, что некоторые из существующих GPU серии Navi 2x будут выпускаться по обновленному техпроцессу литографии по нормам 6 нм. Это позволит повысить их эффективность, а точнее производительность на один Вт потребляемой энергии. Улучшения могут касаться также роста тактовой частоты процессорного модуля.
Улучшения могут затронуть GPU Navi 22 (до 40 вычислительных блоков RDNA2 и 192-битная шина доступа к памяти GDDR6) и Navi 23 (до 32 вычислительных блоков RDNA2 и 128-битная шина доступа к памяти GDDR6). Обновленные графические процессоры Navi 22 найдут применение в видеокартах, которые придут на смену текущим моделям RX 6600 XT, а обновленные Navi 23 - на смену видеокартам RX x500-класса.
Между тем, архитектура RDNA3, вероятно, появится только у двух наиболее производительных 5-нм графических процессоров - Navi 31 и Navi 32. Они будут устанавливаться в видеокарты, выпущенные на смену моделей серий RX 6900/6800 и RX 6700.
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