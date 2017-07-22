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В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с GPU RDNA3 и RDNA2

19 августа 2021, 17:27




Новая серия видеокарт AMD Radeon RX 7000 будет оснащаться графическими процессорами двух разных архитектур - RDNA3 и RDNA2. Эта информация была получена из социальных сетей, но имеет под собой веские основания.

В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с процессорами поколений RDNA3 и RDNA2


Прежде всего это не противоречит уже существующей практике. Прошло уже около восьми месяцев с начала выпуска предыдущей линейки видеокарт AMD, в числе которых значатся Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. Этот выпуск ознаменовал качественный шаг вперед: AMD впервые за многие годы предложила решения, которые имели сравнимую производительность с семейством видеокарт ее конкурента - NVIDIA GeForce. Эти параллели прослеживались по всей широкой линейке видеокарт - от начального уровня до самого высокого.

В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с процессорами поколений RDNA3 и RDNA2


На этот раз, по слухам, AMD собирается предложить к использованию свежие 5-нм графические процессоры на основе новой архитектуры RDNA3, которыми будут оснащаться видеокарты более высокого уровня, а именно на базе Navi 31 и Navi 32. В то же время в сегменте видеокарт начального уровня AMD собирается применять процессоры текущего поколения на базе микроархитектуры RDNA2.

В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с процессорами поколений RDNA3 и RDNA2


Впрочем, уже высказывается мнение, что это непростой ребрендинг. Ходят слухи, что некоторые из существующих GPU серии Navi 2x будут выпускаться по обновленному техпроцессу литографии по нормам 6 нм. Это позволит повысить их эффективность, а точнее производительность на один Вт потребляемой энергии. Улучшения могут касаться также роста тактовой частоты процессорного модуля.

Улучшения могут затронуть GPU Navi 22 (до 40 вычислительных блоков RDNA2 и 192-битная шина доступа к памяти GDDR6) и Navi 23 (до 32 вычислительных блоков RDNA2 и 128-битная шина доступа к памяти GDDR6). Обновленные графические процессоры Navi 22 найдут применение в видеокартах, которые придут на смену текущим моделям RX 6600 XT, а обновленные Navi 23 - на смену видеокартам RX x500-класса.

В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с процессорами поколений RDNA3 и RDNA2


Между тем, архитектура RDNA3, вероятно, появится только у двух наиболее производительных 5-нм графических процессоров - Navi 31 и Navi 32. Они будут устанавливаться в видеокарты, выпущенные на смену моделей серий RX 6900/6800 и RX 6700.

В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с процессорами поколений RDNA3 и RDNA2




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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