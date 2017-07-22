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Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG и показала возможности Alchemist

20 августа 2021, 09:58




На мероприятии Intel 2021 Architecture Day компания Intel поделилась подробностями относительно планов развития новых графических процессоров Arc.

О создании нового бренда Arc, под которым будут развиваться графические процессоры Intel DG2, сообщалось ранее. Новые продукты будут создаваться с использованием ядер Xe. Процессорные ядра окажутся сгруппированы в специальные группы (Render Slices), которые будут выполнять операции рендеринга.

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Новая микроархитектура дискретной графики Xe HPG рассматривается прежде всего как решение для игровых систем и выполнения творческих задач.

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Системы-на-кристалле Alchemist на базе микроархитектуры Xe HPG получат до 8 слоев рендеринга с фиксированной функцией для DirectX 12 Ultimate. В каждое ядро Xe-Core войдет 16 векторных движков (Vector Engine), способных выполнять вычисления с 256-разрядной точностью, и 16 матричных движков (Matrix Engine) для вычислений с 1024-разрядной точностью на матрицу. Общий набор движков получил название XMX (Xe Matrix eXtensions).

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Помимо этого, на каждое ядро Xe придется модуль трассировки лучей с поддержкой технологий DirectX Raytracing (DXR) и Vulkan Ray Tracing. В результате, в каждом графическом процессоре DG2 наберется равное количество ядер Xe и модулей трассировки лучей. Графические процессоры DG2 будут иметь общий пул памяти (Memory Fabric), который станет крупным блоком кэш-памяти L2.

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Создание новых процессоров обещает рост тактовой частоты в 1,5 раза и соотношения производительности на Вт в 1,5 раза по сравнению с микроархитектурой Xe LP. Прирост будет обеспечен за счет сочетания новой архитектуры, логического построения, схемотехники, технологии производства и оптимизации программного обеспечения.

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Intel опубликовала блок-схему своего первого флагманского графического процессора DG2 (Arc Alchemist) в варианте оснащения 512EU:

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


Во время презентации Intel продемонстрировала работу опытных образцов Alchemist на примере реального геймплея, теста работоспособности с игровым движком Unreal Engine 5 и возможностей новой технологии суперсэмплинга под названием XeSS на основе нейронных сетей.

Intel обнародовала план выпуска клиентских графических решений, который включает решение Alchemist (ранее известное как DG2) и последующие этапы Battlemage, Celestial и Druid:

  • Xe HPG - Alchemist
  • Xe2 HPG - Battlemage
  • Xe3 HPG - Celestial
  • Xe Next - Druid


Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат


В то же время Intel не назвала сроков выхода продуктов новых серий. Было подтверждено только то, что в основе продуктов первой серии Alchemist используются графические процессоры Xe HPG (DG2) и их производные. Они появятся в 1 кв. 2022 года и будут выпускаться на базе техпроцесса TSMC N6. Серия Arc четвертого поколения, вероятно, получит новую микроархитектуру, описываемую как «Xe Next».

Полная линейка графических процессоров HPG выглядит в следующем виде:

Intel раскрыла дорожную карту Xe HPG без указания дат




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