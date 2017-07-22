На мероприятии Intel 2021 Architecture Day компания Intel поделилась подробностями относительно планов развития новых графических процессоров Arc.
О создании нового бренда Arc, под которым будут развиваться графические процессоры Intel DG2, сообщалось ранее. Новые продукты будут создаваться с использованием ядер Xe. Процессорные ядра окажутся сгруппированы в специальные группы (Render Slices), которые будут выполнять операции рендеринга.
Новая микроархитектура дискретной графики Xe HPG рассматривается прежде всего как решение для игровых систем и выполнения творческих задач.
Системы-на-кристалле Alchemist на базе микроархитектуры Xe HPG получат до 8 слоев рендеринга с фиксированной функцией для DirectX 12 Ultimate. В каждое ядро Xe-Core войдет 16 векторных движков (Vector Engine), способных выполнять вычисления с 256-разрядной точностью, и 16 матричных движков (Matrix Engine) для вычислений с 1024-разрядной точностью на матрицу. Общий набор движков получил название XMX (Xe Matrix eXtensions).
Помимо этого, на каждое ядро Xe придется модуль трассировки лучей с поддержкой технологий DirectX Raytracing (DXR) и Vulkan Ray Tracing. В результате, в каждом графическом процессоре DG2 наберется равное количество ядер Xe и модулей трассировки лучей. Графические процессоры DG2 будут иметь общий пул памяти (Memory Fabric), который станет крупным блоком кэш-памяти L2.
Создание новых процессоров обещает рост тактовой частоты в 1,5 раза и соотношения производительности на Вт в 1,5 раза по сравнению с микроархитектурой Xe LP. Прирост будет обеспечен за счет сочетания новой архитектуры, логического построения, схемотехники, технологии производства и оптимизации программного обеспечения.
Intel опубликовала блок-схему своего первого флагманского графического процессора DG2 (Arc Alchemist) в варианте оснащения 512EU:
Во время презентации Intel продемонстрировала работу опытных образцов Alchemist на примере реального геймплея, теста работоспособности с игровым движком Unreal Engine 5 и возможностей новой технологии суперсэмплинга под названием XeSS на основе нейронных сетей.
Intel обнародовала план выпуска клиентских графических решений, который включает решение Alchemist (ранее известное как DG2) и последующие этапы Battlemage, Celestial и Druid:
Xe HPG - Alchemist
Xe2 HPG - Battlemage
Xe3 HPG - Celestial
Xe Next - Druid
В то же время Intel не назвала сроков выхода продуктов новых серий. Было подтверждено только то, что в основе продуктов первой серии Alchemist используются графические процессоры Xe HPG (DG2) и их производные. Они появятся в 1 кв. 2022 года и будут выпускаться на базе техпроцесса TSMC N6. Серия Arc четвертого поколения, вероятно, получит новую микроархитектуру, описываемую как «Xe Next».
Полная линейка графических процессоров HPG выглядит в следующем виде:
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