Компания Huawei Consumer Business Group (BG) объявила о начале продаж в России смартфона HUAWEI nova 8. Впервые эта модель была представлена в Китае в декабре 2020 года как устройство класса High End. Восемь месяцев спустя, аппарат добрался до России, не потеряв ничего из своей конфигурации.
Смартфон оснащен OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, имеющим закругленные края и каплевидный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Разрешение экрана составляет 2340х1080 пикселей, частота обновления - до 90 Гц, За счет высокой частоты дискретизации (240 Гц) гарантируется быстрая реакция на касания и жесты. Экран имеет плотность 392 ppi и способен воспроизводить до 1,07 млрд оттенков.
Тыльная система фотокамер Nebular Camera System представлена четырьмя объективами. Основная камера имеет разрешение 64 Мп и поддерживает технологию группировки пикселей «4-в-1». Она позволяет повышать чувствительность матрицы в четыре раза, когда необходимо, не увеличивая уровень шума. Такая потребность возникает при недостаточном освещении или в сумерках. Снимки получаются более яркими и четкими.
Помимо основной есть также сверхширокоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 120°, камера для макросъемки с фокусным расстоянием 4 см и камера для создания эффекта боке.
HUAWEI Nova 8 поддерживает сети 4G и работает на чипсете Kirin 820E с видеоускорителем Mali-G57. Он имеет на борту 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт основной памяти.
Смартфон работает под управлением ОС Android 11 на базе EMUI 12. Он поставляется с аккумулятором емкостью 3800 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. С ее помощью зарядка телефона с 0 до 60% занимает всего 15 минут. На полную зарядку уходит 35 минут.
Помимо этого в смартфоне есть два слота для SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.
HUAWEI nova 8 справляется с широким спектром задач: от серфинга по социальным сетям до просмотра видео в высоком разрешении и динамичных видеоигр. Для эффективного отвода тепла при работе с ресурсоёмкими задачами имеется инновационная система охлаждения на основе графена.
HUAWEI nova 8 будет доступен по рекомендованной розничной цене 39 999 рублей.
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