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Процессоры AMD Raphael получат ограниченную поддержку PCIe Gen5 в сокете AM5

20 августа 2021, 17:10




Недавняя утечка технической документации Gigabyte продолжает пополнять список новых открытий, которые теперь могут сделать исследователи в отношении будущих разработок. Ранее их детали были скрыты грифом секретности. Это относилось в том числе и к информации о продуктах AMD и Intel.

В распоряжение исследователей попали документы, связанные с разработкой нового сокета Socket AM5. В документации указано, что он поддерживает в общей сложности 28 линий PCI-Express Gen 4. 16 из них выделены для дискретной графики PCI-Express, 4 - для подключенного к процессору слота M.2 NVMe, еще 4 - для дискретного контроллера USB4 и оставшиеся 4 - для шины доступа к памяти со стороны чипсета.

Поддержка PCIe Gen5 в сокетах Socket AM5 ограничена для процессоров Raphael


Еще недавно AMD широко рекламировала тот факт, что она была первой компанией на рынке, предложившей поддержку PCI-Express Gen 4. AMD действительно опередила Intel практически на целый год, пока Intel доводила свои процессоры Rocket Lake до уровня готовности поставок на массовый рынок.

Поддержка PCIe Gen5 в сокетах Socket AM5 ограничена для процессоров Raphael


Похоже, сокет Socket AM5 имеет еще 4 дополнительные линии, которые могут быть задействованы на платформах более высокого уровня под контроллер USB4. Они также могут остаться неиспользованными для указанных целей и подключены к выводам дополнительного слота M.2 NVMe на материнской плате.

Согласно документации видно, что с точки зрения поддержки доступа к памяти AMD готова удерживать паритет с Intel, ведя разработку Socket AM5 под двухканальный доступ к DDR5.

Имеется также еще одна линия ввода/вывода, интегрированная в чипсет, и линия ввода/вывода, идущая от набора микросхем - они служат для поддержки 2-канального обмена данными с USB 3.2x2 на скоростях до 20 Гбит/с.

Что же касается поддержки PCI-Express Gen 5, то она присутствует у процессора Intel Alder Lake-S только для 16-канального порта PEG. Передача данных через слот NVMe, подключенный к процессору, и нисходящее подключение PCIe ограничены уровнем PCIe Gen 4.

Поддержка PCIe Gen5 в сокетах Socket AM5 ограничена для процессоров Raphael




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