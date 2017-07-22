Недавняя утечка технической документации Gigabyte продолжает пополнять список новых открытий, которые теперь могут сделать исследователи в отношении будущих разработок. Ранее их детали были скрыты грифом секретности. Это относилось в том числе и к информации о продуктах AMD и Intel.
В распоряжение исследователей попали документы, связанные с разработкой нового сокета Socket AM5. В документации указано, что он поддерживает в общей сложности 28 линий PCI-Express Gen 4. 16 из них выделены для дискретной графики PCI-Express, 4 - для подключенного к процессору слота M.2 NVMe, еще 4 - для дискретного контроллера USB4 и оставшиеся 4 - для шины доступа к памяти со стороны чипсета.
Еще недавно AMD широко рекламировала тот факт, что она была первой компанией на рынке, предложившей поддержку PCI-Express Gen 4. AMD действительно опередила Intel практически на целый год, пока Intel доводила свои процессоры Rocket Lake до уровня готовности поставок на массовый рынок.
Похоже, сокет Socket AM5 имеет еще 4 дополнительные линии, которые могут быть задействованы на платформах более высокого уровня под контроллер USB4. Они также могут остаться неиспользованными для указанных целей и подключены к выводам дополнительного слота M.2 NVMe на материнской плате.
Согласно документации видно, что с точки зрения поддержки доступа к памяти AMD готова удерживать паритет с Intel, ведя разработку Socket AM5 под двухканальный доступ к DDR5.
Имеется также еще одна линия ввода/вывода, интегрированная в чипсет, и линия ввода/вывода, идущая от набора микросхем - они служат для поддержки 2-канального обмена данными с USB 3.2x2 на скоростях до 20 Гбит/с.
Что же касается поддержки PCI-Express Gen 5, то она присутствует у процессора Intel Alder Lake-S только для 16-канального порта PEG. Передача данных через слот NVMe, подключенный к процессору, и нисходящее подключение PCIe ограничены уровнем PCIe Gen 4.
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