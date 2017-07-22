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Xiaomi готова построить умный электромобиль в стиле Saab

20 августа 2021, 17:51




Как стало известно, компания Xiaomi будет заниматься созданием интеллектуальной надстройки электромобиля, а ходовой частью займется компания China Evergrande Group, которая ориентируется на сотрудничество с Saab.

Пока эта информация курсирует как слухи. Сообщается, что Xiaomi, якобы, собирается приобрести крупный пакет акций в подразделении электромобилей крупной китайской инвестиционной группы China Evergrande.

Koenigsegg Jesko, 2019

Koenigsegg Jesko, 2019


China Evergrande Group - это многопрофильный китайский инвестиционный холдинг. В январе 2019 года группа Evergrande Group решила диверсифицировать свой бизнес и приобрела производителя электрокаров National Electric Vehicle Sweden, который в свою очередь контролирует компанию Saab Automobile AB (Тролльхеттан), а также имеет долю в шведском производителе автомобилей спортивного класса Koenigsegg (Энгельхольм). Koenigsegg намеревалась купить компанию Saab в 2009 году у концерна General Motors, но в настоящее время прекратила переговоры о покупке, признав, что не готовы к приобретению Saab.

Saab 9-5

Saab 9-5


Компания Xiaomi официально объявила о начале своего бизнеса по производству интеллектуальных электромобилей в марте этого года. Новое подразделение возглавил основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь. С тех пор Xiaomi вела переговоры с несколькими производителями автомобилей о партнерстве, но пока ничего так и не происходило. Сделка с China Evergrande может указывать на то, что Xiaomi все-таки удалось сдвинуть проект с места.

Из отчета Science Innovation Board Daily известно, что Xiaomi собирается строить автомобиль «с нуля». Однако компания Xiaomi до сих пор не раскрывала деталей относительно своего проекта, но по слухам, намерена сделать это в ближайшее время.

В настоящее же время Xiaomi упорно опровергает слухи о ведущихся переговорах с China Evergrande Group о покупке 65%-ой доли. Представитель компании заявил, что компания провела переговоры с несколькими производителями автомобилей, но пока не приняла решения.

В то же время представитель China Evergrande Group заявил, что переговоры с Xiaomi о продаже своего электромобиля находятся на очень ранней стадии. При этом он подтвердил, что группа ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже части своих пакетов акций, включая подразделения по управлению электромобилями и недвижимостью.

Лей Цзюнь, генеральный директор и председатель Xioami Group

Лей Цзюнь, генеральный директор и председатель Xioami Group


Известно, что Лей Цзюнь, генеральный директор и председатель Xioami Group, посетил в июле штаб-квартиру SAIC, добавив эту компанию к списку других автомобильных компаний, которые посетил ранее, включая BYD, Great Wall, Wuling и некоторые другие известные компании. автопроизводители.



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