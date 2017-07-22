На прошедшем вчера мероприятии AI Day генеральный директор компании Tesla Илон Маск объявил о разработке прототипа робота-гуманоида Tesla Bot.
С точки зрения концептуального дизайна, робот Tesla Bot сильно напоминает то, что уже создано в виде робота Boston Dynamics Atlas. Оба аппарата относятся к двуногим роботам; форма и размер их тела аналогичны человеческим.
Boston Dynamics Atlas
Разница состоит только в том, что робот Boston Dynamics Atlas уже прошел стадию эскизной разработки и поэтому имеет вполне «технические» очертания. Робот Tesla Bot еще находится на стадии эскизного проектирования, поэтому его формы более обтекаемы, а пропорции напоминают контуры человека. По крайней мере, в таком виде его рисуют инженеры Tesla.
По словам разработчиков, робот Tesla будет иметь рост 5 футов 8 дюймов (1,73 м) и вес 125 фунтов (56,7 кг). Согласно техническому заданию, он сможет нести в руках груз, весом до 45 фунтов (20,4 кг), а на вытянутых руках груз до 10 фунтов (4,54 кг). Он может также толкать груз весом до 125 фунтов (56,7 кг). Наконец, Tesla Bot способен перемещаться со скоростью до 5 миль/час (8 км/ч).
Конструкция робота предусматривает установку в нем 40 электромеханических приводов: 12 механизмов будут управлять руками, 2 привода будут располагаться в области шеи, 2 привода в туловище, 12 механизмов будут отвечать за моторику кистей и 12 приводов будут находиться в ногах. Ноги будут иметь две оси вращения и будут реагировать на оказываемое на них усилие.
Корпус робота Tesla будет изготавливаться из неназванных легких материалов, на его «лице» будет установлен экран, где будет отображаться «полезная информация».
Как заявил Илон Маск, цель программы Tesla Bot состоит в том, чтобы разработать «робота-гуманоида, способного выполнять повторяющиеся или утомительные операции. Он также сможет выполнять определенные действия, которые являются небезопасными для человека.
Маск сразу поиронизировал на этот счет: «Я думаю, что в будущем физическая работа станет хобби. Если вы хотите этим заниматься, вы можете и поработать». В остальных случаях пригодится Tesla Bot.
Маск также отметил, что в робот Tesla Bot будет прошита «дружелюбность». Однако он также уточнил, что в случае «восстания роботов» человек «сможет убежать и, скорее всего, остановить его».
В настоящее время робот-гуманоид Tesla Bot находится на этапе концептуальной проработки. Со слов Маска, рабочий прототип появится в 2022 году.
Эксперты, однако, ожидают, что сроки выпуска рабочего прототипа могут затянуться и до 2023 года или даже позже.
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