По всей видимости, Apple ведет разработку датчика нового типа, который будет применяться в носимых гаджетах в будущем. Этот датчик служит для определения уровня гидратации и отличается инновационностью, потому что до сих пор таких измерений с помощью умных датчиков не проводилось.
Гидратация - это уровень содержания воды в организме человека. Этот параметр имеет важное значение для человека, потому что позволяет выявить признаки избыточной гидратации. Она может развиваться при наличии заболеваний, снижающих способность организма выводить воду из организма или усиливающих задержку воды в организме.
Гидратация играет огромную роль во всех процессах человека - от восстановления мышц до синтеза белка и усвоения питательных веществ. Это происходит потому, что например, мышцы человека состоят из воды на 73%.
О разработке новой технологии Apple удалось узнать из патента, который был обнаружен исследователями из PatentlyApple в USPTO. Документ озаглавлен следующим образом: «Измерение гидратации с помощью часов».
В патенте Apple отмечает, что «традиционные методы отслеживания гидратации, как правило, отличаются инвазивностью (необходимостью взятия проб у человека), дороговизной или ненадежностью». Это относится ко всем существующим методам. Однако Apple создала новую технологию, которая не требует взятия проб.
В патенте описан датчик гидратации, в котором используются неинвазивные электроды, прикладываемые к коже. Apple описывает этот метод как «надежное и элегантное» решение, которое будет работать за счет измерения электрических свойств выделяемого пота на запястье владельца Apple Watch.
В патенте указывается, что при выявлении «высокого уровня электропроводности пота можно будет указать на высокую концентрацию электролитов в организме человека и низкий уровень гидратации. В описании патента дается подробное описание функций датчика. Apple отмечает, что система отслеживания гидратации будет работать «неинвазивно, многократно, точно, автоматически и с минимальным вмешательством».
В патенте также указано, что уровень гидратации пользователей является неотъемлемым и важным параметром, отражающим уровень здоровья. Оценка этих данных имеет важное значение особенно после выполнения физических упражнений. Полученные данные могут использоваться для выдачи рекомендаций по приему воды.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".