По слухам, просочившимся через китайскую социальную сеть Weibo, компания Meizu не будет останавливаться на уже достигнутом рубеже по выпуску двух флагманских смартфонов за год. Как сообщает источник, Meizu готовит к выпуску третью, еще более мощную модель, которая будет превосходить по производительности нынешний флагман Meizu 18, выпущенный в этом году.
Первые признаки этих планов проявились в начале августа. Тогда стало известно, что в базе данных сертификации TENAA появилось упоминание о двух новых моделях смартфонов Meizu. Большинство экспертов не поверило своим глазам, предполагая, что планы Meizu уже выполнены. Тем не менее, одна из недавно сертифицированных через TENAA моделей может стать «секретным» новым флагманом.
Источник, поделившийся этим слухом, утверждает, что новый смартфон будет «более мощным», чем прежние флагманы Meizu. Они предположили, что гаджет получит новейший чипсет Snapdragon 888 Plus - очевидный выбор для флагманских телефонов второй половины 2021 года.
Других данных о технических характеристиках новой модели пока нет. Неизвестно даже ее название. Meizu может использовать, например, Meizu 18s или Meizu 18T, если брать по аналогии модельный ряд прошлого года. Рассматривается также вариант с выбором абсолютно нового названия.
Вместе с новым флагманом может появиться еще и вторая модель. По всей видимости, она окажется более бюджетной и, возможно, будет оснащена чипсетом Snapdragon 870 или Dimensity 1200.
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