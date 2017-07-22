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Раскрыта производительность AMD Radeon RX 6600 (без XT): большой отчет Igor's LAB

23 августа 2021, 15:34




Графическая карта AMD Radeon RX 6600 (без XT) все чаще становится предметом утечек. Сроки выпуска этой видеокарты до сих пор не определены, хотя, по слухам, это может произойти в сентябре. В то же время о карте уже известно совсем немало, что позволило исследовательской лаборатории Igor's LAB рассчитали и оценить ее характеристики еще до официального выпуска.

Как понятно, в основе видеокарты лежит графический процессор Navi 23 XL. Он оснащен 1792 потоковыми процессорными ядрами. Ровно столько же имеет другая видеокарта - Radeon Pro W6600. Размер устанавливаемой буферной видеопамяти пока неизвестен, но выбор невелик - 8 или 4 Гбайт. Скорее всего, выбор будет сделан в пользу 8 Гбайт, потому что до сих пор AMD не выпускала видеокарты с GPU Navi 2X и менее 8 Гбайт памяти.

Учитывая выявленную «аппаратную начинку», можно провести «виртуальную» оценку производительности будущей видеокарты. Для этого можно опираться на уже известные характеристики видеокарты Radeon Pro W6600, принимая во внимание, что она оснащена аналогичным процессором и 8 Гбайт памяти. Такое исследование провели в лаборатории Igor's LAB.

Исследователей интересовали прежде всего пиковые характеристики видеокарты при разгоне. Это было интересно еще и из-за того, что такие «натурные» оценки значительно точнее рассчитанных математически.

К сожалению, не имея на руках готовой карты, трудно оценить максимальную тепловую нагрузку (TDP). Исследователи посчитали ее на основании реальных данных существующей карты и приняли TDP равным 130 Вт. Другие эксперты согласились с таким выбором, приняв во внимание, что старшая XT-карта имеет мощность 160 Вт.

В Igor's LAB получили характеристики еще не выпущенной видеокарты AMD Radeon RX 6600 (без XT)

Параметры видеокарты Radeon Pro W6600, которая рассматривалась как модель RX 6600 (без XT). Источник: Igor'sLAB


В целях исследования было принято, что графический процессор должен иметь базовую частоту 2331 МГц, частоту разгона 2580 МГц и производительность памяти 16 Гбит/с (это на 2 Гбит/с выше, чем у видеокарты Pro).

Согласно проведенным оценочным результатам, видеокарта RX 6600 (без XT), смоделированная на базе характеристик PRO W6600, будет потреблять 123 Вт в играх. Это почти на 42 Вт меньше, чем демонстрирует NVIDIA GeForce RTX 3060.

В Igor's LAB получили характеристики еще не выпущенной видеокарты AMD Radeon RX 6600 (без XT)

Характеристики мощности Radeon Pro W6600, пересчитанные для модели RX 6600 (без XT). Источник: Igor'sLAB


В то же время производительность видеокарты окажется всего на 4% меньше, чем у RTX 3060 при выводе контента с разрешением 1920x1080 пикселей.

Отмечается, что Full HD разрешение является единственным, на которой данная карта способна обеспечить конкурентоспособную производительность. Проблемы на других разрешениях (1440p и выше) связаны прежде всего с существующим ограничением для канала PCI Express 4.0, которое не позволяет использовать для передачи данных более 8 линий и меньшим количеством ядер (1792).

В Igor's LAB получили характеристики еще не выпущенной видеокарты AMD Radeon RX 6600 (без XT)

Средняя производительность при выдаче контента с разрешением 1920x1080 (FHD). Источник: Igor'sLAB


Согласно оценкам, будущая видеокарта AMD Radeon RX 6600 (без XT) получит ценник в 300-330 долларов США.

В Igor's LAB получили характеристики еще не выпущенной видеокарты AMD Radeon RX 6600 (без XT)




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