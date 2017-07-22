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AMD Radeon RX 8000 появятся не раньше конца 2023 года

23 августа 2021, 16:37




Графические процессоры с архитектурой RDNA4 будут иметь больше графических ядер, чем их предшественники на архитектуре RDNA3, а размер используемого процессорного узла окажется меньше, чем у предшественников.

Эта информация появилась в Twitter от пользователя, который ранее уже сообщал конфиденциальные данные о новых GPU. Позднее его информация подтвердилась, что дает основания доверять данному источнику.

Сообщается, что выпуск новых процессоров на архитектуре RDNA4 запланирован на следующий год. В серии AMD RDNA4 по-прежнему будет использоваться дизайна многокристальной компоновки MCM (Multi-chip module, многокристальный модуль). Она позволяет разнести функциональные компоненты микросхемы на несколько чипов и объединить их в один корпус. Такое инженерное решение отличается от модульного тем, что микросхемы изготавливаются без компаунда и припаиваются напрямую кристаллами на плату. Это позволяет компактно соединять кристаллы, выполненные по разным техпроцессам и технологиям.



Информация о GPU AMD Navi 41 уже больше года ходит на просторах интернета. Данная утечка указывает на то, что AMD планирует оставаться в рамках архитектуры RDNA еще как минимум в течение двух последующих поколений.

В то же время, AMD еще никогда не признавала существование таких разработок. Вся информация о дорожных картах их развития остается в секрете, как и для серий RDNA3 и Navi3X.

Источник слухов (Greymon55) назвал два узла для серии RDNA4. С его слов, микросхемы ввода/вывода в чиплетах будут использовать 3-нм элементы, а для производства графических ядер задействуют 5-нм кристаллы.

Соответственно, для графических процессоров RDNA3 в пакете MCM будут использоваться элементы с точностью техпроцесса 5- и 6-нм.

Чиплеты AMD Radeon RX 8000 появятся не ранее конца 2023 года


Ожидается, что готовые графические решения AMD Radeon RX 8000 появятся на рынке не ранее конца 2023 года.



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