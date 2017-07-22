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Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с

23 августа 2021, 18:12




Компания Samsung представила новые разработки в области развития стандарта модулей памяти DDR5. Информация была обнародована на конференции Hot Chips 33 (2021), которая прошла онлайн 22 августа. Были отмечены новые достижения Samsung, позволившие повысить производительность обработки команд и пропускную способность.

Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с


Samsung сообщила о создании модулей памяти DDR5 (RDIMM/LRDIMM), имеющих емкость 512 Гбайт и пропускную способность 7,2 Гбит/с. Эти модули предназначены в первую очередь для серверов и корпоративного применения. Обычные пользователи могут рассчитывать на появление модулей UDIMM емкостью только до 64 Гбайт, но с той же пропускной способностью 7,2 Гбит/с.

Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с


Новый уровень был достигнут благодаря тому, что Samsung предложила использовать новую модель стекирования для модулей DDR5. Инженеры компании предложили создавать 8-слойные (8H) кристаллы с применением технологии TSV (Through-silicon via). Речь идет об использовании сквозных кремниевых чипов, реализующих вертикальное электрическое соединение, которое пронизывает всю кремниевую матрицу из пластин насквозь, позволяя напрямую соединять участки оперативной памяти с процессором.

Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с


Благодаря появлению вертикальных межпластинных или межкристаллических соединений достигается наращивание связей, что в итоге приводит к созданию более сложных конструкций с трехмерным наложением слоев.

Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с


В предыдущих реализациях памяти DDR4 компания Samsung уже использовала 4-слойные (4H) матрицы TSV. Из-за более крупных технологических норм, прежние пластины были немного толще новых 8-слойных конструкций. Для выстраивания новой конструкции Samsung использовала приемы, позволившие ей сократить расстояния между сложенными друг на друга кристаллами на 40%. Новые модули 8H DDR5 теперь имеют толщину всего 1,0 мм по сравнению с 1,2 мм у 4H.

Samsung разработала модули памяти DDR5 емкостью 512 Гбайт с пропускной способностью 7,2 Гбит/с


По оценкам компании, новые модули DDR5 появятся на массовом рынке не раньше 2023 или 2024 года.



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