Слухи о новой технологии под маркой MagVOOC появлялись и раньше. Эксперты отнесли ее к новой технологии магнитной зарядки, которая должна напоминать то, что компании Realme и Apple реализовали в своих продуктах MagDart и Magsafe соответственно.
Вместе с анонсом MagVOOC компания OPPO представила сразу три концептуальных продукта с поддержкой новой технологии, которые существуют пока только в эскизном виде: блок магнитной беспроводной зарядки MagVOOC, ультратонкое портативное зарядное устройство MagVOOC и вертикально-стоящее магнитное зарядное устройство MagVOOC для беспроводной зарядки.
Ультратонкое портативное магнитное зарядное устройство MagVOOC представляет собой раздельную конструкцию. В ее состав входят катушка передатчика и основной блок с микросхемами управления зарядкой. Эти два устройства разделены между собой.
Благодаря раздельной конструкции передающее питание устройство становится легче и тоньше. Существенно снижается разогрев телефона во время зарядки, потому что все тепло выделяется отдельной платой управления. В то же время данная конструкция принципиально отличается от магнитной беспроводной зарядки Realme MagDart - для работы последней требуется вентилятор, выполняющий отвод тепла.
Магнитный беспроводной блок питания MagVOOC был описан как эквивалент «внешней батареи» для мобильного телефона. Он совместим со стандартом Qi и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и проводную зарядку на 10 Вт. По данным вендора, с помощью такого внешнего аккумулятора можно зарядить телефон всего за 2 часа при емкости его батареи 4500 мАч.
Блок магнитный беспроводной зарядки MagVOOC представляет собой портативное устройство, которое можно использовать для зарядки в путешествиях и офисе. Применение магнита в этом устройстве помогает выровнять внешний аккумулятор с мобильным телефоном и устранить тем самым проблемы, связанные с понижением эффективности зарядки, когда взаимное положение устройств не согласовано.
OPPO пока не сообщила о сроках выпуска реальных моделей названных устройств. В то же время информатор Digital Chat Station сообщил, что у компании нет на данный момент готовых планов для начала массового производства этих продуктов.
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