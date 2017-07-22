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Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC

23 августа 2021, 19:20




Компания OPPO официально объявила о создании собственной технологии быстрой магнитной зарядки MagVOOC. Анонс состоялся на выставке China International Smart Industry Expo 2021.

Слухи о новой технологии под маркой MagVOOC появлялись и раньше. Эксперты отнесли ее к новой технологии магнитной зарядки, которая должна напоминать то, что компании Realme и Apple реализовали в своих продуктах MagDart и Magsafe соответственно.

Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC


Вместе с анонсом MagVOOC компания OPPO представила сразу три концептуальных продукта с поддержкой новой технологии, которые существуют пока только в эскизном виде: блок магнитной беспроводной зарядки MagVOOC, ультратонкое портативное зарядное устройство MagVOOC и вертикально-стоящее магнитное зарядное устройство MagVOOC для беспроводной зарядки.

Ультратонкое портативное магнитное зарядное устройство MagVOOC представляет собой раздельную конструкцию. В ее состав входят катушка передатчика и основной блок с микросхемами управления зарядкой. Эти два устройства разделены между собой.

Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC


Благодаря раздельной конструкции передающее питание устройство становится легче и тоньше. Существенно снижается разогрев телефона во время зарядки, потому что все тепло выделяется отдельной платой управления. В то же время данная конструкция принципиально отличается от магнитной беспроводной зарядки Realme MagDart - для работы последней требуется вентилятор, выполняющий отвод тепла.

Магнитный беспроводной блок питания MagVOOC был описан как эквивалент «внешней батареи» для мобильного телефона. Он совместим со стандартом Qi и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и проводную зарядку на 10 Вт. По данным вендора, с помощью такого внешнего аккумулятора можно зарядить телефон всего за 2 часа при емкости его батареи 4500 мАч.

Блок магнитный беспроводной зарядки MagVOOC представляет собой портативное устройство, которое можно использовать для зарядки в путешествиях и офисе. Применение магнита в этом устройстве помогает выровнять внешний аккумулятор с мобильным телефоном и устранить тем самым проблемы, связанные с понижением эффективности зарядки, когда взаимное положение устройств не согласовано.

Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC


OPPO пока не сообщила о сроках выпуска реальных моделей названных устройств. В то же время информатор Digital Chat Station сообщил, что у компании нет на данный момент готовых планов для начала массового производства этих продуктов.



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