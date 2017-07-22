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«Автоматика» представила первый бюджетный российский компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3»

23 августа 2021, 20:30




Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил первый недорогой массовый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3». Анонс состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Компьютер относится к начальному уровню. Он создан при участии Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука концерна «Автоматика». Устройство совместимо с российскими операционными системами, заявляет производитель.

«Автоматика» представила первый бюджетный российский компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3»


Процессор «Эльбрус-2С3» разработан по технологии 16-нм, несет на себе два ядра «Эльбрус» шестого поколения, работающих на тактовой частоте 2 ГГц. Процессор имеет встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики, поддержку 3D-ускорения.

Компьютер поддерживает программный графический интерфейс OpenGL, позволяющий использовать двух- и трехмерную компьютерную графику десктопного класса. Используемое оборудование дает возможность выводить контент на три независимых монитора с разрешением до 4К.

На сегодняшний день доступны инженерные образцы референсных материнских плат для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств. Как уточнили ТАСС в Ростехе, серийный выпуск микропроцессора и компьютера должен начаться в 2022 году.

Хотя компьютер предназначен для нижнего ценового сегмента, его цена пока так и не объявлена. Тем не менее, в «Автоматике» отметили, что она в несколько раз ниже текущих цен на компьютеры на базе процессоров Эльбрус-8С/8СВ, которые пока выпускаются штучными партиями.

Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко отметил, что «данное решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищенной IT-инфраструктуры для обеспечения надежного хранения информации».



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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