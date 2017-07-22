Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил первый недорогой массовый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3». Анонс состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Компьютер относится к начальному уровню. Он создан при участии Института электронных управляющих машин им. И.С. Брука концерна «Автоматика». Устройство совместимо с российскими операционными системами, заявляет производитель.
Процессор «Эльбрус-2С3» разработан по технологии 16-нм, несет на себе два ядра «Эльбрус» шестого поколения, работающих на тактовой частоте 2 ГГц. Процессор имеет встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики, поддержку 3D-ускорения.
Компьютер поддерживает программный графический интерфейс OpenGL, позволяющий использовать двух- и трехмерную компьютерную графику десктопного класса. Используемое оборудование дает возможность выводить контент на три независимых монитора с разрешением до 4К.
На сегодняшний день доступны инженерные образцы референсных материнских плат для разработчиков программного обеспечения и конечных устройств. Как уточнили ТАСС в Ростехе, серийный выпуск микропроцессора и компьютера должен начаться в 2022 году.
Хотя компьютер предназначен для нижнего ценового сегмента, его цена пока так и не объявлена. Тем не менее, в «Автоматике» отметили, что она в несколько раз ниже текущих цен на компьютеры на базе процессоров Эльбрус-8С/8СВ, которые пока выпускаются штучными партиями.
Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко отметил, что «данное решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищенной IT-инфраструктуры для обеспечения надежного хранения информации».