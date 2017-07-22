Британская компания Hyland Headphones, производитель элитных наушников премиального класса, представила две новые модели накладных наушников: Eclipse и Venus. Первая пара Eclipse относится к моделям закрытого типа, вторая пара Venus - открытого.
Обе модели относятся к премиальном сегменту и изготавливаются из красивых твердых пород древесины с соблюдением строгих этических норм. Сорта дерева и материал амбушюр можно выбрать на этапе предварительного заказа у производителя.
Наушники Eclipse
Наушники Eclipse имеют закрытую заднюю стенку и используют сложную конструкцию акустической чаши. Она изготавливается из отдельных кусочков дерева по двухэтапной технологии, на их создание уходит два дня. Это позволяет обеспечить высокое качество звука с сохранением преимуществ пассивного шумоподавления, что делает закрытый дизайн наушников настолько привлекательным.
Наушники Eclipse
Акустическая чаша имеет внутреннюю и внешнюю камеры со звукопоглощающим демпфированием во внешней камере. Это позволяет избегать случайных отражений, способных окрашивать или искажать звук, доходящий до уха слушателя.
Акустические характеристики обеих моделей одинаковые. В основе наушников использованы 50-мм динамические драйверы с импедансом 32 Ом.
Наушники Venus
Производитель - компания Hyland Headphones предоставляет 3-летнюю гарантию на обе модели. Наушники Eclipse и Venus поставляются в деревянной коробке с логотипом компании. Стоимость модели Eclipse составляет 850 фунтов ст. (86 500 руб.), Venus обойдутся в 650 фунтов ст. (65 900 руб.).