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Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса

23 августа 2021, 22:32




Британская компания Hyland Headphones, производитель элитных наушников премиального класса, представила две новые модели накладных наушников: Eclipse и Venus. Первая пара Eclipse относится к моделям закрытого типа, вторая пара Venus - открытого.

Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса


Обе модели относятся к премиальном сегменту и изготавливаются из красивых твердых пород древесины с соблюдением строгих этических норм. Сорта дерева и материал амбушюр можно выбрать на этапе предварительного заказа у производителя.

Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса

Наушники Eclipse


Наушники Eclipse имеют закрытую заднюю стенку и используют сложную конструкцию акустической чаши. Она изготавливается из отдельных кусочков дерева по двухэтапной технологии, на их создание уходит два дня. Это позволяет обеспечить высокое качество звука с сохранением преимуществ пассивного шумоподавления, что делает закрытый дизайн наушников настолько привлекательным.

Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса

Наушники Eclipse


Акустическая чаша имеет внутреннюю и внешнюю камеры со звукопоглощающим демпфированием во внешней камере. Это позволяет избегать случайных отражений, способных окрашивать или искажать звук, доходящий до уха слушателя.

Дизайн модели Eclipse допускает индивидуальное оформление акустической чаши ценными породами дерева.

Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса

Наушники Venus


Акустические характеристики обеих моделей одинаковые. В основе наушников использованы 50-мм динамические драйверы с импедансом 32 Ом.

Hyland Headphones выпустила две пары накладных наушников Eclipse и Venus премиального класса

Наушники Venus


Производитель - компания Hyland Headphones предоставляет 3-летнюю гарантию на обе модели. Наушники Eclipse и Venus поставляются в деревянной коробке с логотипом компании. Стоимость модели Eclipse составляет 850 фунтов ст. (86 500 руб.), Venus обойдутся в 650 фунтов ст. (65 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2. Новые TWS-наушники Samsung Galaxy Buds2 сильно отличаются от предшественника и своим дизайном скорее ассоциируются с уже побывавшими у нас куда более дорогими Galaxy Buds Pro. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор TWS-наушников Samsung Galaxy Buds2: активное шумоподавление в среднем сегменте".

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