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PNY выпустит память Performance DDR5 4800 МГц нового поколения для геймеров в IV кв. 2021 года

24 августа 2021, 09:59




Американская компания PNY объявила о выпуске модулей памяти Performance DDR5 4800 МГц нового поколения для энтузиастов «железа» и геймеров. Они разработаны для систем следующего поколения, поддерживающих стандарт памяти DDR5. Эти модули отличаются более высокой плотностью упаковки и более высокими рабочими частотами по сравнению с технологиями памяти предыдущего поколения.

Память PNY Performance DDR5 разработана для материнских плат, совместимых со стандартом DDR5. Новая передовая технология предоставляет в четыре раза бо́льшую плотность упаковки и более высокую рабочую частоту в стандартной комплектации. По сравнению с DDR4, которая имеет ограниченную стандартную скорость JEDEC 3200 МГц, частоты DDR5 начинаются от 4800 МГц. Емкость модулей PNY Performance начинается с 16 Гбайт.

PNY выпускает память Performance DDR5 4800 МГц нового поколения для геймеров


Модули DDR5 работают при напряжении 1,1 В. Они отличаются более высокой эффективностью по сравнению с текущей памятью DDR4, питание которой происходит от преобразователя на материнской платы. В случае с DDR5 преобразование напряжения происходит на самом модуле, что понижает шумы и снижает потери.

Для геймеров будет важно присутствие в модулях памяти микросхемы PMIC, являющейся контроллером управления питанием и позволяющей осуществлять разгон и регулировку напряжения.

На рынке пока нет процессоров и системных плат, с поддержкой памяти этого типа. Прорыв должен произойти в конце 2021 года, когда Intel выпустит процессоры Alder Lake. Предположительно, именно они станут первыми массовыми решениями с поддержкой DDR5. Ожидается, что с ростом поддержки других производителей память DDR5 сможет вытеснить старую технологию DDR4 уже к 2034 году.

Память PNY XLR8 Gaming DDR5 4800 МГц для настольных ПК будет доступна для тестирования совместимости с материнскими платами различных производителей в III кв. 2021 года. Ожидается, что модули поступят в массовое производство в IV кв. 2021 года с доступностью на Amazon и по каналам дистрибуции PNY.



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