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Kingston анонсировала карты памяти microSD индустриального класса

24 августа 2021, 11:32




Американская компания Kingston представила новую линейку карт памяти MicroSD индустриального класса, предназначенных для работы в экстремальных условиях. Новые карты памяти относятся к линейке Industrial.

Kingston анонсировала карты памяти microSD индустриального класса


Карты памяти доступны в четырех вариантах емкости хранения: 8, 16, 32 и 64 Гбайт. Они поддерживают скорость записи до 100 Мбайт/с, их ресурс долговечности (TBW) оценивается на уровне до 1920 Тбайт, а количество P/E циклов (Program/Erase cycle) составляет 30 000.

Основой модулей стала долговечная флеш-память с одноуровневой ячейкой TLC NAND в режиме Pseudo SLC (pSLC).

Kingston анонсировала карты памяти microSD индустриального класса


Отмечается, что pSLC означает использование псевдо-одноуровневой ячейки. Такие конструкции представляют собой, по сути, многоуровневую ячейку (NAND MLC), которая использует только верхнее и нижнее состояния. В общем случае это способно вызывать проблемы со случайными потерями, перекрестными помехами ячеек, нарушением чтения, повреждением и сохранением данных. Выбор Kingston Industrial указывает на то, что производитель сумел решить перечисленные проблемы.

Как отмечает Kingston, новые карты памяти допускается использовать даже при «экстремальной жаре пустынь и отрицательных температурах Крайнего Севера».

Kingston анонсировала карты памяти microSD индустриального класса


Имеется встроенный набор функций, ориентированный на долговечность, производительность и промышленные нужды. Промышленные функции включают в себя управление сбойными блоками, механизм ECC, защиту от сбоев питания, выравнивание износа, автоматическое обновление, защиту распределения чтения, динамическое обновление данных, систему SiP («систему в пакете»), сборку мусора и мониторинг работоспособности.

Kingston Industrial microSD поставляется с адаптером UHS-I SD. Компания еще не объявила стоимость новых карт памяти.



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