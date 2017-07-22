Американская компания Kingston представила новую линейку карт памяти MicroSD индустриального класса, предназначенных для работы в экстремальных условиях. Новые карты памяти относятся к линейке Industrial.
Карты памяти доступны в четырех вариантах емкости хранения: 8, 16, 32 и 64 Гбайт. Они поддерживают скорость записи до 100 Мбайт/с, их ресурс долговечности (TBW) оценивается на уровне до 1920 Тбайт, а количество P/E циклов (Program/Erase cycle) составляет 30 000.
Основой модулей стала долговечная флеш-память с одноуровневой ячейкой TLC NAND в режиме Pseudo SLC (pSLC).
Отмечается, что pSLC означает использование псевдо-одноуровневой ячейки. Такие конструкции представляют собой, по сути, многоуровневую ячейку (NAND MLC), которая использует только верхнее и нижнее состояния. В общем случае это способно вызывать проблемы со случайными потерями, перекрестными помехами ячеек, нарушением чтения, повреждением и сохранением данных. Выбор Kingston Industrial указывает на то, что производитель сумел решить перечисленные проблемы.
Как отмечает Kingston, новые карты памяти допускается использовать даже при «экстремальной жаре пустынь и отрицательных температурах Крайнего Севера».
Имеется встроенный набор функций, ориентированный на долговечность, производительность и промышленные нужды. Промышленные функции включают в себя управление сбойными блоками, механизм ECC, защиту от сбоев питания, выравнивание износа, автоматическое обновление, защиту распределения чтения, динамическое обновление данных, систему SiP («систему в пакете»), сборку мусора и мониторинг работоспособности.
Kingston Industrial microSD поставляется с адаптером UHS-I SD. Компания еще не объявила стоимость новых карт памяти.