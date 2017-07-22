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LG откладывает выпуск «геймерского» 42-дюймового OLED-телевизора 4K до 2022 года

24 августа 2021, 14:08




Компания LG отложила выпуск своего самого компактного, 42-дюймового OLED-телевизора с разрешением 4K до выставки CES 2022.

LG откладывает выпуск «геймерского» 42-дюймового OLED-телевизора 4K до 2022 года


До сих пор самым компактным считался OLED-телевизор Bendable CSO (Cinematic Sound OLED) с диагональю 48 дюйм, который был показан компанией LG Display на выставке CES 2021.

Одной из его эффективных особенностей стала функция переключения между режимом плоского и изогнутого экрана. Идея рассчитана на диверсификацию рынка ТВ для телезрителей, которые любят также быть и геймерами. Пользователь может наслаждаться просмотром фильмов и видеороликов в режиме плоского экрана, а когда он хочет использовать тот же телевизор для игр, то достаточно нажать на кнопку, и монитор меняет конфигурацию, переходя в режим «изогнутого» показа с радиусом кривизны до 1000 мм.

LG откладывает выпуск «геймерского» 42-дюймового OLED-телевизора 4K до 2022 года


Вторым интересным новшеством этого телевизора стала технология CSO. Речь идет о наложении на поверхность особой пленки толщиной 0,6 мм, на которую подаются акустические колебания. Благодаря этому, пленка превращает всю панель OLED-телевизора в своеобразный крупногабаритный динамик. Подобная технология ранее уже использовалась в некоторых смартфонах, что позволяет сделать телефон тоньше за счет отказа от динамиков традиционного типа.

Эта 48-дюймовая модель была и остается самой «маленькой» в линейке инновационных телевизоров LG. Но компания собиралась предложить еще более компактный, 42-дюймовый телевизор. По оценкам маркетологов LG, она должна была понравиться в первую очередь геймерам.

LG откладывает выпуск «геймерского» 42-дюймового OLED-телевизора 4K до 2022 года


Линейка OLED-телевизоров LG получила высокую популярность среди геймеров также за счет таких функций, как поддержка 4K 120 Гц HDR с G-SYNC через HDMI 2.1. Но вывод на рынок новой 42-дюймовой модели, оптимизированной для игр на консолях следующего поколения, было решено все-таки отложить до CES 2022.

Сообщается, что новый телевизор будет запущен вместе с остальной линейкой LG 2022 года, «чтобы максимизировать маркетинговые усилия».



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