Спутниковая сеть Starlink Илона Маска, возведением которой занимается компания SpaceX, в настоящее время насчитывает 1657 введенных в эксплуатацию спутников. Они вращаются на низких околоземных орбитах, имеют массу 227-260 кг и формируют глобальную спутниковую группировку для системы, предоставляющей высокоскоростной широкополосный доступ в интернет в тех местах, где до сих пор доступ был ненадежным, дорогим или недоступным.
Компания SpaceX планирует предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет по всему миру уже в самое ближайшее время. SpaceX планирует также продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей. Сам Илон Маск обещает «оптоволоконные» скорости широкополосного доступа в своей системе.
В настоящее время компания имеет уже 1740 спутников на орбите. Starlink обеспечивает почти глобальное покрытие, за исключением полюсов, но планирует запустить около 30 000 спутников, чтобы улучшить качество работы сети и ее пропускную способность. Ожидаемый срок службы каждого спутника составляет восемь лет.
В своем последнем твите Илон Маск отметил еще одну важную веху в развитии проекта - продажу 100 000 терминалов для доступа к сети Starlink. Можно предположить, что это число примерно равно количеству подключенных клиентов Starlink.
Система Starlink не требует прямого подключения телефонов к спутникам. В отличие от других спутниковых систем связи, таких как Iridium, GlobalStar, Thuraya и Inmarsat, для подключения к Starlink используется специальное терминальное устройство. Его размер сопоставим с коробкой от пиццы диаметром 61 см и высотой ножек-подставок около 50 см. На нем установлены фазированные антенные решетки, через которые происходит отслеживание спутников и передача данных. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.
Каждый терминал стоит 499 долларов, его обслуживание - дополнительно 99 долларов в месяц.
Терминал Starlink
По данным компании Starlink, в ожидании на подключение сейчас находится уже более 500 000 человек. Им будут выдаваться терминалы по мере достижения сетью необходимой емкости и покрытия.