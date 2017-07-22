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Xiaomi решила отказаться от всемирно известного бренда Mi

24 августа 2021, 17:48




Изделия марки Mi компании Xiaomi больше не будут выпускаться. Эта не шутка. Но речь идет не о банкротстве Xiaomi: компания продолжит работать на рынке и выпускать новые товары. Но бренд Mi признан маркетологами исчерпавшим философскую нагрузку и потенциал.

Выпуск изделий под брендом Mi компании Xiaomi внезапно прекращен


О происхождении бренда Mi ходят легенды. Кто-то говорит, что это просто последние буквы в названии Xiaomi, а выбор был сделан в то время, когда название Xiaomi еще не было так хорошо известно на рынке, как в наши дни.

В то же время Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор Xiaomi, однажды заявил, что Mi может обозначать как "Mobile Internet" («Мобильный Интернет»), так и "Mission Impossible." («Миссия невыполнима»). Второй вариант означает, что Xiaomi готова браться за выполнение задач любой сложности, в том числе тех, которые априори считаются невыполнимыми. Лэй Цзюнь заявил, что для Xiaomi нет невыполнимых задач, и она готова к самым сложным вызовам.

В то же время Xiaomi до сих пор активно использовала бренд Mi, выпуская под ним самые дорогие и премиальные устройства в своих линейках. Видимо, в компании решили провести ребрендинг серии и сделать это очень простым способом: избавиться от бренда Mi в названиях устройств.

Признаки перемен проявились уже в том, что первый смартфон компании с подэкранной камерой получил название Xiaomi Mix 4. Это было только начало. По словам представителя Xiaomi, скоро все другие устройства компании последуют этому примеру.

Не следует забывать, что пользовательский интерфейс программного обеспечения всех устройств также использует аббревиатуру Mi в названиях. Поэтому ребрендинг будет непростым, считают эксперты.

Многих сегодня волнует вопрос, сохранит ли компания аббревиатуру Mi в своем логотипе?

Выпуск изделий под брендом Mi компании Xiaomi внезапно прекращен


Руководство Xiaomi уже отреагировала на волнения и выпустило официальное заявление. Согласно опубликованному документу, начиная с III кв. 2021 года, серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi. Эти изменения могут занять некоторое время, прежде чем они вступят в силу во всех регионах.

Бренд Xiaomi планируется использовать в продуктах с наиболее ярким воплощением новых технологий. Под брендом Redmi будут выпускаться продукты с инновациями, но более доступной ценой, ориентированные на более молодую аудиторию.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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