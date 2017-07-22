Apple готовится выпустить в «ближайшие несколько месяцев» новую «высокопроизводительную модель настольного компьютера Mac mini на базе процессора Apple M1X». Об этом сообщил Марк Гурман через издание Bloomberg.
В настоящее время сегмент настольных компьютеров Mac mini начального и среднего уровня охвачен моделями на базе процессоров Apple Silicon (M1). Впервые о выпуске этих моделей на базе собственных чипов Apple взамен процессоров Intel было объявлено весной 2020 года. Массовый выпуск Mac mini, MacBook Pro, MacBook Air начался осенью 2020 года.
Однако сегмент настольных компьютеров Mac mini более высокого уровня по-прежнему занят моделями на базе Intel Core i7 8-го поколения с памятью объемом до 64 Гбайт. Емкость ОЗУ в моделях Mac mini на базе Apple M1 все еще достаточно низкая - всего 16 Гбайт. Предусмотрено два порта Thunderbolt.
Как заявил Марк Гурман, обновленный компьютер Mac mini будет оснащаться не только более мощным процессором взамен Intel, но и большим числом внешних портов.
Первые наброски дизайна новых настольных компьютеров Mac mini появились в мае. Тогда Джон Проссер, используя собранные им данные из конфиденциальных источников, выпустил рендеры. Они позволили получить первое представление о том, как может выглядеть Mac mini после перехода на M1X.
Согласно рендерам Проссера, ожидается качественная смена дизайна компьютеров. Они станут тоньше нынешних Mac mini; у них появится разъем питания MagSafe, как у нового iMac, а блок питания переместится в отдельный модуль.
Согласно собранным слухам, новый Mac mini на базе M1X будет оснащен двумя портами USB 3.1 (Type-A), четырьмя портами Thunderbolt 4, портами HDMI 2.1 и GbE. Его новый чипсет M1X получит максимум до десяти процессорных ядер взамен прежних восьми, а встроенный графический процессорный блок будет охватывать до 32 вычислительных ядер взамен максимум восьми ядер, что было до сих пор. M1X Mac mini будет поддерживать до 64 Гбайт оперативной памяти.
Текущий Mac mini M1 стоит от 699 долларов, а модель на базе процессоров Intel - от 1099 долларов. По этим данным можно представить, какой ценник получит M1X Mac Mini, который появится этой осенью.