Компания Oracle представила MySQL Autopilot - новый программный компонент для облачного сервиса MySQL HeatWave. Он представляет собой движок для ускорения обработки запросов "in-memory" для СУБД MySQL Database Service, размещенной в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure (OCI).
Инструмент MySQL Autopilot содержит развитые алгоритмы машинного обучения, которые помогают автоматизировать выполнение операций в HeatWave, повышая тем самым производительность и масштабируемость системы. Интеллектуальные возможности системы расширяются за счет девяти новых моделей машинного обучения.
Внедрение MySQL Autopilot помогает оптимизировать провизионинг, загрузку данных, исполнение запросов, а также работу с ошибками. В работе нового инструмента применяются различные технологические методы для выборки данных, сбора статистики по данным и запросам.
Новые модели машинного обучения на базе Oracle AutoML помогают осуществлять оценку использования памяти, проводить утилизацию ресурсов сети и времени исполнения запросов. После формирования модели применяются для оптимизации ключевых функций системы, повышения уровня интеллектуальности HeatWave при выполнении запросов и повышения производительности системы. По оценкам разработчика нового инструмента, подобной функции нет ни в одной из аналогичных систем, включая Amazon Aurora, Amazon Redshift, Snowflake и другие сервисы на базе MySQL.
В рамках анонса Oracle также представила решение MySQL Scale-out Data Management. Оно позволяет увеличить производительность перезагрузки данных в HeatWave до 100 раз.
Конфигурация платформы HeatWave поддерживает теперь кластеры из 64 нод (ранее 24) и позволяет обрабатывать до 32 Тбайт данных (ранее 12 Тбайт).
Новые функции уже доступны в рамках последнего релиза MySQL HeatWave на OCI для всех 30 облачных регионов Oracle Cloud Regions, включая Россию. Autopilot доступен для пользователей MySQL HeatWave без дополнительной оплаты. Для пользователей запущена серия бесплатных вебинаров по работе с HeatWave, в том числе на русском языке.
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