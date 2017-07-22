В сети появились рендеры готовящегося к выпуску смартфона Vivo X70. Он придет на смену нынешней модели Vivo X60. Рендеры позволяют разглядеть многие детали дизайна телефона. Они были опубликованы хорошо известным искателем утечек OnLeaks, что указывает на высокую достоверность утечки.
Смартфон имеет привычный сегодня 6,5-дюймовый экран с небольшим круглым отверстием в центре верхней части дисплея - там располагается объектив селфи-камеры. Дисплей изготовлен по технологии AMOLED, имеет изогнутые края и частоту обновления экрана 120 Гц. На задней панели расположены четыре камеры с оптикой ZEISS и тройная, светодиодная вспышка.
Хорошо видны порт USB Type-C, решетка динамика, микрофон и слот для SIM-карты в нижней части смартфона.
По слухам, смартфон будет иметь следующие габаритные размеры: 160,4х75,5х7,7 мм. Его толщина составит около 10 мм.
Принимая во внимание данные, опубликованные на портале Geekbench, где под моделью V2105 был распознан рабочий прототип Vivo X70 Pro, можно предположить, что смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity 1200 и имеет 12 Гбайт оперативной памяти. Он использует Funtouch OS 11.1 на базе Android 11.
Ожидается также выпуск модели Vivo X70, оснащенной 8 Гбайт оперативной памяти. Кроме нее, появится также топовая модель Vivo X70 Pro+. Ожидается, что она будет работать на чипсете Snapdragon 888+.
Ранее ходили слухи, что новый смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 и быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. Топовая модель Vivo X70 Pro+ будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт.
Официальные сроки анонса серии Vivo X70 еще не объявлены, но, по слухам, его покажут в сентябре 2021 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".