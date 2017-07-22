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Новый процессор Intel Core i7-12700 (без K) был протестирован в Geekbench

25 августа 2021, 15:37




В базе данных тестов Geekbench появилась информация, относящаяся к еще не выпущенному процессору Intel Core i7-12700 (без K). Независимые характеристики теста этой модели стали доступны впервые.

Программа аппаратной диагностики теста не смогла правильно распознать модель системной платы. В то же время в строке процессора CPUID появился результат «Family 6 Model 151». Предполагается, что это обозначение образца соответствует процессору Alder Lake.

Новый процессор Intel Core i7-12700 (не-K) был протестирован в Geekbench


Согласно утечке, Intel Core i7-12700 (без K) имеет 8 ядер и 16 потоков. Этим он отличается от «родственной» модели процессора i7-12700K, которая получила 8 P-ядер, 4 E-ядер и поддерживает 20 потоков.

Согласно листингу, процессор был разогнан до частоты 4789 МГц при базовой частоте 2,1 ГГц. В распознанной конфигурации (8 ядер и 16 потоков) не отражено присутствие энергоэффективных ядер в чипсете - они отключены.

Тесты показали следующие результаты: 1595 баллов в одноядерном и 10170 баллов в многоядерном тестировании.

Новый процессор Intel Core i7-12700 (не-K) был протестирован в Geekbench


Новый чип «справедливо» оказался в тестах на одноядерных операциях на последней строке среди линейки процессоров Intel Core (Rocket Lake) 11-го поколения и AMD Ryzen серии 5000 (Zen3).

Новый процессор Intel Core i7-12700 (не-K) был протестирован в Geekbench


Несмотря на «поражение» в одноядерных тестах, Core i7-11700 (без K) показал 15% прирост производительности в многоядерных тестах по сравнению с аутсайдером. В то же время новый процессор отстал от лидирующего в рейтинге Ryzen 7 5800X на 5% в одноядерном и на 2% в многоядерном тесте.

Новый процессор Intel Core i7-12700 (не-K) был протестирован в Geekbench


Если сравнивать производительность Core i7-12700 (без K) с характеристиками i5-12600K, то его производительность должна быть выше, но из-за неучтенных бенчмарком энергоэффективных ядер пока трудно давать окончательную оценку. Нужно дождаться результатов реальных тестов.



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