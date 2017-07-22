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Представлен смартфон Samsung Galaxy M32 5G на чипсете Dimensity 720

25 августа 2021, 15:39




Компания Samsung анонсировала выпуск еще одного недорогого смартфона с поддержкой 5G - Galaxy M32 5G. Предыдущая модель этой линейке (Galaxy M42 5G) была выпущена в апреле.

Новый смартфон имеет «классический» 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) типа Infinity-V. Его аппаратная начинка выстроена на базе 7-нм чипсета Dimensity 720, несущего на своем борту два процессорных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 2 ГГц. Поддержка графики возложена на ускоритель Mali-G57 MC3.

Samsung Galaxy M32 5G работает на чипсете Dimensity 720


Оснащение ресурсами памяти выглядит вполне цельным: 6/8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти UFS 2.1 с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карты памяти microSD.

Смартфон оснащен четырьмя задними камерами, в состав которых входят основная камера с разрешением 48 Мп, имеющая диафрагму f/1.8 и светодиодную вспышку, сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2, макросенсор на 5 Мп и 2-Мп датчик глубины с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/2.2.

Samsung Galaxy M32 5G работает на чипсете Dimensity 720


Смартфон работает под управлением Android 11 с программной оболочкой OneUI 3.1. Предусмотрена оболочка безопасности Knox. Его аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт.

Коммуникационная поддержка представлена в следующей конфигурации: 5G SA / NSA (диапазоны N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N78), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C.

Samsung Galaxy M32 5G работает на чипсете Dimensity 720


Samsung Galaxy M32 5G будет продаваться по рекомендованной цене около 21 000 руб. за 6-Гбайт версию и 23 000 руб. за вариант с 8 Гбайт ОЗУ.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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