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Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели самолета в Сиетле

25 августа 2021, 16:57




Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели 128 пассажиров и 6 членов экипажа самолета авиакомпании Alaska Airlines, приземлившегося в международном аэропорту Сиетла (США). Об этом сообщило издание The Seattle Times.

Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели самолета в Сиетле


Возгорание произошло в салоне после посадки самолета. Сначала в сообщении отсутствовала информация о марке сгоревшего смартфона, но позднее представитель аэропорта Сиэтла заявил, что сгорело устройство Samsung Galaxy A21.



Представитель аэропорта Сиэтла сообщил в газету The Seattle Times, что телефон «сгорел до неузнаваемости». Информация о марке смартфона была предоставлена самим пассажиром, его владельцем. «Мы не смогли подтвердить марку смартфона, рассмотрев останки устройства», - заявил представитель.

После возгорания смартфон стал выделять много дыма, сообщают очевидцы. Летный экипаж использовал для тушения специальный защитный мешок, который имелся на борту и предназначен для перевозки аккумуляторов от смартфонов.

Из-за возникшей высокой задымленности экипаж принял решение об экстренной эвакуации пассажиров из самолета. Для этого были развернуты эвакуационные трапы. Все 128 пассажиров и шесть членов экипажа были доставлены автобусом до терминала аэропорта. Серьезных травм нет.



Позднее в Твиттере появились комментарии пассажира, который летел этим же рейсом. Он заявил, что горящий смартфон был «похож на дымовую шашку».

Компания Samsung официально заявила, что в настоящее время нет никаких доказательств, что Galaxy A21 сталкивается с подобной проблемой возгорания.



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