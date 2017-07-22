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Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0

25 августа 2021, 18:05




Компания Huawei запустила в Китае новую линейку ноутбуков серии MateBook B. Эти устройства предназначены для бизнес-пользователей. В линейку вошли три модели: MateBook B3, MateBook B5 и MateBook B7. Главная отличительная особенность всех моделей ноутбуков: наличие криптомодуля безопасности TPM 2.0.

Старшая модель линейки, Huawei MateBook B7, оснащена 13,9-дюймовым дисплеем. Экран имеет соотношение сторон 3:2. Это считается многими необычным решением, хотя часто для бизнес-применений его называют наиболее удачным. Соотношение площади экрана к панели составляет 91%.

Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0


Экран старшего ноутбука поддерживает разрешение 3K и обеспечивает 100% цветовую передачу стандарта sRGB.

Аппаратная начинка выстроена на платформе Intel Core 11-го поколения (i7-1165G7). Она обеспечивает улучшенную поддержку сенсорной панели и отвечает требованиям на высоконадежный теплоотвод.

Вторая модель в новой линейке, Huawei MateBook B5 2021 года, оснащена 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения. Работа с оперативной памятью выстроена на базе двухканального обмена. Память представлена 16 Гбайт ОЗУ и SSD-накопителем на 512 Гбайт. Этот ноутбук также поставляется с предустановленным чипом безопасности TPM 2.0.

Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0


Наконец, третья модель, Huawei MateBook B3, получила 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD (1080p) и антибликовым покрытием. Вес ноутбука составляет всего 1,38 кг. Внутри установлены процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения и криптомодуль TPM 2.0.



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