Месяц неудач для Gigabyte продолжается. После серьезного удара, нанесенного по репутации компании после взлома ее серверов и кражи конфиденциальной технической документации, новая напасть коснулась блоков питания. Как оказалось, блоки питания Aorus GP-P750M/P850M оказались некондиционными.
После появления ряда сообщений от пользователей, которые столкнулись с проблемой выхода недавно купленных блоков питания Aorus из строя и даже с их возгоранием, в Gigabyte было проведено расследование. В результате компания официально подтвердила неисправность отдельных партий блоков питания Aorus GP-P750M/P850M, отметив при этом, что продукт сам по себе является рабочим и соответствующим всем требованиям безопасности.
Как сообщает Gigabyte, неисправность проявляется, когда блок питания начинает работать под большой нагрузкой. Например, это может произойти при подключении нагруженных видеокарт. По всей видимости, отмечает вендор, большинство случаев появления неисправностей распространялись именно на такие конфигурации. Эксперты, однако, отмечают, что мощный блок питания чаще всего приобретается именно для работы с большой нагрузкой.
После публикации официального заявления Gigabyte компания Newegg, один из розничных продавцов, ввела новую услугу - возврат и обмен. Ранее компания продавала названные блоки питания в комплекте с видеокартами.
Сообщается, что возврату и обмену подлежат только блоки питания с определенными серийными номерами. К сожалению, покупатели не могут вернуть свои деньги. Им предоставлена возможность только поменять их на блок питания из «подтвержденной», «исправной» партии.