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Графические карты Intel Arc смогут получить фабричный разгон

25 августа 2021, 20:52




Графические карты Intel Arc будут иметь фабричную поддержку режима разгона. Это важное заявление сделал Роджер Чандлер, вице-президент Intel и генеральный менеджер по продуктам и решениям для клиентской графики.

Он сообщил, что все компании-партнеры, которые получат право на выпуск игровых видеокарт Arc, непременно будут оставлять включенной функцию разгона. Она будет запускаться через официальный интерфейс драйвера для видеокарты.

Графические карты Intel Arc будут иметь фабричную поддержку разгона


По всей видимости, Intel намерена пойти тем же путем, которому следует AMD в развитии своих программных драйверов для видеокарт Radeon. AMD предлагает различные инструменты для разгона, включая возможность изменения тактовых частот, настройку мощности путем управления кривыми, отвечающими за работу вентиляторов.

Сообщается, что еще до начала выпуска видеокарт компания Intel проведет разработку различных дополнительных инструментов для оптимизации драйверов. Упоминаются оптимизация алгоритмов компиляции шейдеров и выбор различных вариантов повышения пропускной способности.

Чандлер также сообщил о полной поддержке требований DirectX 12 Ultimate, являющегося новой версией стандарта под требования современных игр. В частности, появится поддержка технологии переменной частоты затенения, обеспечивающей динамическое изменение разрешения при затенении пикселей на разных участках кадра ради увеличения производительности.

Ожидается, что Intel выпустит первые игровые видеокарты Arc для настольных ПК и ноутбуков в первом квартале 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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