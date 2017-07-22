Графические карты Intel Arc будут иметь фабричную поддержку режима разгона. Это важное заявление сделал Роджер Чандлер, вице-президент Intel и генеральный менеджер по продуктам и решениям для клиентской графики.
Он сообщил, что все компании-партнеры, которые получат право на выпуск игровых видеокарт Arc, непременно будут оставлять включенной функцию разгона. Она будет запускаться через официальный интерфейс драйвера для видеокарты.
По всей видимости, Intel намерена пойти тем же путем, которому следует AMD в развитии своих программных драйверов для видеокарт Radeon. AMD предлагает различные инструменты для разгона, включая возможность изменения тактовых частот, настройку мощности путем управления кривыми, отвечающими за работу вентиляторов.
Сообщается, что еще до начала выпуска видеокарт компания Intel проведет разработку различных дополнительных инструментов для оптимизации драйверов. Упоминаются оптимизация алгоритмов компиляции шейдеров и выбор различных вариантов повышения пропускной способности.
Чандлер также сообщил о полной поддержке требований DirectX 12 Ultimate, являющегося новой версией стандарта под требования современных игр. В частности, появится поддержка технологии переменной частоты затенения, обеспечивающей динамическое изменение разрешения при затенении пикселей на разных участках кадра ради увеличения производительности.
Ожидается, что Intel выпустит первые игровые видеокарты Arc для настольных ПК и ноутбуков в первом квартале 2022 года.
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