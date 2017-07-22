Несколько дней назад в сети появились чертежи из патента Microsoft, который удалось найти исследователям издания WindowsUnited. Они показывали устройство складного ноутбука, во многом напоминающего дизайн клавиатуры Apple Magic Keyboard. Вслед за этим поползли слухи, что Microsoft собирается повторить этот дизайн в ноутбуке Surface Book, но сделает его несколько иначе. THG.ru сообщал об этом в своих материалах.
Однако в первоисточнике имелись только технические чертежи, понятные в деталях только инженерам. Исправить ситуацию взялся графический дизайнер Дэвид Брейерс, который создал серию рендеров, показывающих, как может выглядеть настоящая модель Surface Book Studio.
Патент, на основе которого и создавались рендеры, был подан 17 января 2020 года и опубликован 22 июля 2021 года. Он раскрыл детали ноутбука, который способен сделать из обычного на первой взгляд устройства элегантную модель с плавающим экраном в стиле Magic Keyboard.
Сразу следует отметить, что патент не является просто «научной фантазией разработчиков», сообщает издание Windows Central. С их слов, показанный в патенте дизайн может быть совершенно реальным, поскольку, согласно их источникам, Microsoft действительно работает над новой моделью Surface Book с «несъемным дисплеем» размером около 14 дюймов.
Ожидается, что несъемный экран будущего ноутбука следующего поколения Surface Book от Microsoft станет плавающим благодаря специальной конструкции шарнира.
Устройство будет оснащено более мощным процессором и видеокартой, а также улучшенным экраном. Оно получит большой трекпад и обновленный стилус Surface Pen с улучшенной тактильной обратной связью. Устройство может продаваться как Surface Book Pro или Surface Book Studio. Используемая в нем операционная система - Windows 11.
По слухам, новое устройство может появиться официально уже этой осенью.
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