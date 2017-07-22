РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Дизайн ноутбука Microsoft Surface Book Studio показали на рендерах

26 августа 2021, 10:33




Несколько дней назад в сети появились чертежи из патента Microsoft, который удалось найти исследователям издания WindowsUnited. Они показывали устройство складного ноутбука, во многом напоминающего дизайн клавиатуры Apple Magic Keyboard. Вслед за этим поползли слухи, что Microsoft собирается повторить этот дизайн в ноутбуке Surface Book, но сделает его несколько иначе. THG.ru сообщал об этом в своих материалах.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


Однако в первоисточнике имелись только технические чертежи, понятные в деталях только инженерам. Исправить ситуацию взялся графический дизайнер Дэвид Брейерс, который создал серию рендеров, показывающих, как может выглядеть настоящая модель Surface Book Studio.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


Патент, на основе которого и создавались рендеры, был подан 17 января 2020 года и опубликован 22 июля 2021 года. Он раскрыл детали ноутбука, который способен сделать из обычного на первой взгляд устройства элегантную модель с плавающим экраном в стиле Magic Keyboard.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


Сразу следует отметить, что патент не является просто «научной фантазией разработчиков», сообщает издание Windows Central. С их слов, показанный в патенте дизайн может быть совершенно реальным, поскольку, согласно их источникам, Microsoft действительно работает над новой моделью Surface Book с «несъемным дисплеем» размером около 14 дюймов.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


Ожидается, что несъемный экран будущего ноутбука следующего поколения Surface Book от Microsoft станет плавающим благодаря специальной конструкции шарнира.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


Устройство будет оснащено более мощным процессором и видеокартой, а также улучшенным экраном. Оно получит большой трекпад и обновленный стилус Surface Pen с улучшенной тактильной обратной связью. Устройство может продаваться как Surface Book Pro или Surface Book Studio. Используемая в нем операционная система - Windows 11.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio


По слухам, новое устройство может появиться официально уже этой осенью.

Новые рендеры раскрыли дизайн будущего ноутбука Surface Book Studio




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

Читайте также:

  • Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0
  • Apple MacBook Pro может получить поддержку стилуса взамен управления пальцами
  • Microsoft Surface Book будет иметь раскладную клавиатуру типа Apple Magic Keyboard
  • Анонс Acer Swift 3 SF314-43 и SF314-511: ультратонкие ноутбуки весом 1,2 кг
  • Apple продает iPad 8-го поколения с 15% скидкой

    • следующая новость
    Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России

    предыдущая новость
    Графические карты Intel Arc смогут получить фабричный разгон

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучший блок питания Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 августа, 2021

    D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN

    Microsoft объявила о поддержке облачных игр для Xbox Series X, Series S и Xbox One

    Xiaomi выпустила топовые ноутбуки Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra

    Apple собирается поднять цены на iPhone 13

    FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений

    Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России

    Дизайн ноутбука Microsoft Surface Book Studio показали на рендерах

    25 августа, 2021

    Графические карты Intel Arc смогут получить фабричный разгон

    Newegg предлагает обмен «воспламеняющихся» блоков питания Gigabyte Aorus

    Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0

    Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели самолета в Сиетле

    Представлен смартфон Samsung Galaxy M32 5G на чипсете Dimensity 720

    Новый процессор Intel Core i7-12700 (без K) был протестирован в Geekbench

    6,5-дюймовый Vivo X70 Pro оснастят чипсетом Dimensity 1200

    Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL HeatWave

    24 августа, 2021

    Новый Mac mini на базе Apple M1X станет мощнее и появится осенью

    IBM представила процессор Telum для ускоренного выполнения операций ИИ

    Xiaomi решила отказаться от всемирно известного бренда Mi

    К спутниковой сети Starlink Илона Маска подключилось 100 000 клиентов

    LG откладывает выпуск «геймерского» 42-дюймового OLED-телевизора 4K до 2022 года

    ССЫЛКИ