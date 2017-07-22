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Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России

26 августа 2021, 12:32




Компания Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272S. Со слов производителя, новая модель оптимизирована для геймеров и обеспечивает время отклика 0,5 мс при частоте обновления экрана до 165 Гц. Это позволяет добиться моментальной реакции на действия игрока, предоставляя преимущество перед противниками в многопользовательских играх.

Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России


Acer Nitro XV272S имеет разрешение Full HD (1920х1080 пикселей). Это не премиальный уровень, но такое разрешение позволяет существенно снизить вычислительную нагрузку на систему и формировать высокий уровень игрового качества за счет более высокой частоты кадров (FPS).

Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России


Возможности цветопередачи Nitro XV272S соответствует пространству sRGB на 99%. Это обеспечивает цветопередачу без искажений, а наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует яркость (до 400 нит) при достаточно высокой контрастности.

Имеется поддержка технологии Black Boost, которая позволяет достигать большой глубины передачи черного цвета и иметь возможность точно регулировать уровни затемнения. Поддержка технологии FreeSync Premium помогает в синхронизации количества кадров в секунду с частотой обновления, обеспечивая плавное изображение без разрывов и шлейфов даже в динамичных сценах с резкой сменой ракурса.

Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России


Дизайн мониторов Nitro XV272S оформлен в темных тонах и обладает строгими и стильными чертами. Он лишен излишеств, а небольшие красные вставки придают элегантность и напоминают об игровой направленности девайса.

Экран монитора имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что облегчает создание мультимониторных конфигураций. Наличие крепления VESA позволяет разместить монитор на стене. Входящая в комплект подставка поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25°, позволяет регулировать высоту, поворот в вертикальной плоскости и портретный режим.

Для подключения к источнику сигнала присутствуют два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и выход на наушники. Этого достаточно для подключения к нескольким источникам сигнала одновременно. Встроенные 2-Вт стереодинамики позволяют отказаться от дополнительной акустической системы.

Для снижения усталости глаз предусмотрены фирменные технологии Acer BlueLightShield (снижает свечение в синей части спектра), Flickerless (уменьшает мерцание подсветки), Low Dimming (снижает яркость подсветки при недостаточном внешнем освещении), Comfyview (устраняет блики).


Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России


Acer Nitro XV272S продается на российском рынке по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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