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FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений

26 августа 2021, 14:52




Тайваньская компания FSP анонсировала четыре новых модели источников питания, отличающихся высокой эффективностью и выпущенных с ориентиром на использование в отраслевых приложениях блокчейн. Новые продукты предлагаются к распространению системным интеграторам и индивидуальным сборщикам.

Все изделия являются результатом серьезных научных разработок, проведенных исследовательскими подразделениями FSP, они используют накопленный опыт разработки источников питания. Новые блоки отличаются высокой экологической устойчивостью, длительным жизненным циклом и предоставляют различные схемы защиты.

FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений


В качестве главных признаков источника питания для индустрии блокчейна FSP выделяет: высокую производительность, высокую стабильность, обеспечение питания блокчейн-систем для хранения транзакций.

Компания представила следующие модели источников питания: FSP2000-A0AGPBI, FSP1000-50ADB, FSP1200-20FM и CANNON PRO 2000 W.

Модель FSP2000-A0AGPBI соответствует требованиям 80 Plus Platinum и прошла 100% проверку входной цепи на высокое напряжение и 100% тестирование на срабатывание предохранителя линейного входа. Изделие предоставляет до 16 разъемов PCI-E 6 + 2 PIN. Источник питания спроектирован по модульному принципу, имеет длину 200 мм. Его работа отличается низкой пульсацией выходного напряжения и низким уровнем шумов. Имеется защита от перенапряжения и короткого замыкания на всех выходах. Устройство прошло 100% тест на выгорание при повышении температуры окружающей среды до 50℃. Среднее время безотказной работы составляет 100 тыс. ч.

Модель FSP1000-50ADB оснащена 120-мм внутренним вентилятором на верхней стороне, что обеспечивает наилучшие акустические характеристики. Имеется поддержка защиты цепи OCP, OTP и OVP, защита от короткого замыкания на всех выходах. Изделие прошло 100% тест хай-пота, а среднее время безотказной работы составляет 100 тыс. ч.

FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений


Модель FSP1200-20FM выделяется низким значением параметра отклонения выходного сигнала от синусоиды (iTHD), а также широким диапазоном эксплуатационных температур (от 0 до 55 °C). Дизайн корпуса позволяет применять блок питания на высотах до 5000 м над уровнем моря. Имеется поддержка защиты цепи OCP, OTP и OVP, защита от короткого замыкания на всех выходах и сбрасываемое отключение питания. Среднее время безотказной работы составляет 250 тыс. часов непрерывной работы при повышенной до 45 °C температуре и выходной нагрузке 75%.

FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений


Модель CANNON PRO 2000 W соответствует требованиям стандартов ATX12 v2.4 и EPS12 v2.92, отличается высоким коэффициентом полезного действия (≧92%) при стандартной нагрузке. Она обеспечивает полную защиту (OVP, OCP, UVP, SCP, OPP, OTP), активную коррекцию мощности (PFC=0,9) и большое время удержания при полной нагрузке (более 17 мс). Этот блок питания способен обеспечить работу 18 линий PCIe для высоконагруженной системы, поддерживает двойные наборы слотов ЦП и имеет полностью модульную конструкцию. Для его охлаждения используется интеллектуальный вентилятор диаметром 135 мм. Потребляемая мощность в режиме ожидания составляет менее 0,5 Вт.

Информация о ценах отсутствует.



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