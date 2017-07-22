Как пишет издание DigiTimes, Apple планирует поднять цены на готовящиеся к выпуску новые смартфоны серии iPhone 13. Это будет сделано для компенсации возросших затрат на производство микросхем, которые Apple заказывает у тайваньской компании TSMC.
Согласно имеющимся данным, TSMC планирует увеличить расценки на производство новых чипов на 20%. Она обосновывает свои возросшие затраты переходом на «передовые и более зрелые технологические процессы». Ожидается, что новые расценки вступят в силу уже с началом будущего года, в январе.
По слухам, TSMC уже разослала клиентам уведомления о 20% повышении цен на свои изделия, начиная с января 2022 года. Корректировки цен затронут также и заказы, выполнение которых запланировано на декабрь.
Сообщается, что цены на полупроводниковые изделия, выпускаемые компанией TSMC по 7-нм (и более высоким) техпроцессу, вырастут на 3-10%. По оценкам аналитиков, в связи с этим компании Apple, на долю которой приходится более 20% общего дохода, получаемого TSMC, придется поднять цены на готовую продукцию на 3-5%.
Чтобы компенсировать рост затрат, Apple уже рассматривает несколько вариантов. Она намерена «смягчить влияние роста затрат на свою прибыльность».
Вероятно, Apple постарается установить более высокие цены на будущий iPhone и поднять цены на изделия других серий.
Отмечается, что многие производители ноутбуков, которые в этом году уже поднимали цены на 5-10%, продолжают искать дополнительные способы, чтобы смягчить влияние роста затрат.
Apple собирается анонсировать в этом году ряд значительных улучшений для iPhone 13. Они охватывают функции, специально разработанные для профессиональных фотографов и видеооператоров. По слухам, в более дорогих моделях новой линейки Apple появится поддержка ProRes для видео. Аналитики считают, что Apple постарается привязать появление новых функций к росту цен, оправдав тем самым причины повышения цен на дорогие iPhone.
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