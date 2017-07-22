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Xiaomi выпустила топовые ноутбуки Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra

26 августа 2021, 17:27




Xiaomi объявила о выпуске двух топовых моделей ноутбуков Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra.

Xiaomi объявила о выпуске двух топовых ноутбуков Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra


14-дюймовый ноутбук Mi Notebook Pro оснащен дисплеем Mi True Life Super Retina 2,5K с разрешением QHD (2560х1600 пикселей). Дисплей обеспечивает 100% передачу цвета по sRGB и имеет яркость 300 нит. При толщине рамки 4,3 мм соотношение площади экрана к панели составляет 88,2%.

Вычислительная поддержка ноутбука может быть представлена двумя вариантами. Первый из них предусматривает оснащение процессором Intel Core i7-11370H 11-го поколения с тактовой частотой 3,3 ГГц (с возможностью разгона до 4,8 ГГц). Второй - процессор i5-11300H с тактовой частотой 3,4 ГГц (4,4 ГГц) со встроенной графикой Intel Iris Xe.

Размер ОЗУ DDR4-3200 составляет 8/16 Гбайт. Хранилище памяти построено на базе твердотельного накопителя объемом 512 Гбайт.

Xiaomi объявила о выпуске двух топовых ноутбуков Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra


Для охлаждения установлены две теплоотводящие системы. Отвод выделяющегося тепла от процессоров обеспечен большим вентилятором с на 100% медными радиатором.

Коммуникационный набор представлен в следующем виде: Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, USB-C для зарядки и передачи данных, Thunderbolt 4, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, HDMI.

Аккумулятор имеет емкость 56 Вт*ч и поддерживает проводную (Type-C) зарядку мощностью 65 Вт и быструю зарядку. Вторая позволяет зарядить ноутбук до 50% всего за 34 минуты. Время автономной работы ноутбука составляет 11 ч (при просмотре видео). Есть веб-камера 720p.

Вторая модель Xiaomi Mi Notebook Ultra в новой серии ноутбуков оснащена 15,6-дюймовым дисплеем 3,2K Super Retina с разрешением 3200х2000 пикселей. Ее характеристики повторяют первую модель с небольшим дополнением: частота обновления экрана 90 Гц и защита от синего света TUV. Аппаратная начинка так же представлена в двух вариантах, как и у первой модели.

Аккумулятор имеет немного бо́льшую мощность (70 Вт*ч), что отражается на росте времени быстрой зарядки - до 50% за 45 минут. В остальном вторая модель повторяет первую.

Оба ноутбука имеют заводскую установку Windows 10 Домашняя.

Xiaomi объявила о выпуске двух топовых ноутбуков Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra


Цены:

  • Xiaomi Mi Notebook Pro

    • Intel Core i5-11300H + 8 Гбайт ОЗУ - 57 000 руб.
    • Intel Core i5-11300H + 16 Гбайт ОЗУ - 60 000 руб.
    • Intel Core i7-11370H + 16 Гбайт ОЗУ - 73 000 руб.

  • Xiaomi Mi Notebook Ultra

    • Intel Core i5-11300H + 8 Гбайт ОЗУ - 60 000 руб.
    • Intel Core i5-11300H + 16 Гбайт ОЗУ - 64 000 руб.
    • Intel Core i7-11370H + 16 Гбайт ОЗУ - 77 000 руб.





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