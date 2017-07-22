Во время прошедшего мероприятия Gamescom 2021 году компания Microsoft объявила о том, что собирается предоставить поддержку облачных игр на всех моделях игровых консолей Xbox Series X, Xbox Series S текущего поколения и Xbox One предыдущего поколения. Для запуска игр не потребуется их предварительной установки.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно иметь статус участника Xbox Game Pass Ultimate. После этого достаточно выбрать понравившуюся игру и запустить ее из облака. Игра станет доступна с тем же качеством, что и при локальной установке, но без необходимости предварительной установки файлов.
Сообщается, что после запуска новой облачной услуги подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут играть в более чем 100 высококачественных игр из библиотеки Xbox Game Pass, включая многопользовательские игры, такие как Sea of Thieves.
Но самое интересное то, что Microsoft собирается предоставить облачные игры для запуска на более старых моделях Xbox One. Это позволит владельцам консолей предыдущего поколения играть в игры нового, текущего поколения. В числе бестселлеров - Microsoft Flight Simulator и The Medium.
Подобно уровню предоставления услуги Xbox Cloud Gaming (в бета-версии) на компьютере, телефонах и планшетах, Microsoft планирует поддерживать на консолях разрешение до 1080p со скоростью 60 кадр/сек.
В настоящее время не сообщается, когда именно новая услуга станет доступной. По слухам, такая возможность будет предоставлена в конце 2021 года, во время рождественских праздников.
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