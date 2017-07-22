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D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN

26 августа 2021, 19:46




Компания D-Link представила беспроводной маршрутизатор DIR-615S, реализованный на новой аппаратной платформе с увеличенным вдвое объемом памяти, что отвечает современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет.

Аппаратная конфигурация предусматривает наличие одного порта WAN и четырех сетевых портов 100 Мбит/с. Это позволяет подключать проводные линии доступа к интернету на скоростях до 100 Мбит/с и беспроводной канал Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с.

D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN


Новое поколение установленной программной прошивки поддерживает функцию Multi-WAN c возможностью назначения нескольких WAN-портов для настройки основного и резервного интернет-подключения от разных провайдеров. В случае отказа на линии основного провайдера маршрутизатор автоматически активирует резервный канал, обеспечивая пользователей бесперебойным доступом в интернет.

D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN


Маршрутизатор поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, резервирование интернет-доступа, различные сценарии подключения IPTV и Smart TV (IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY), может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.

Поддерживается функция родительского контроля с созданием расписаний для включения/выключения беспроводной сети и работы IP-/MAC-фильтров.

Маршрутизатор DIR-615S успешно прошел тестирование на высокоскоростных тарифных планах ведущих российских федеральных и региональных интернет-провайдеров, сообщает производитель. Для настройки маршрутизатор используется мобильное приложение D-Link Assistant.

D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN


Встроенный клиент TR-069 позволяет специалистам техподдержки провайдера удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.

D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN


Новый DIR-615S/RU/B1 доступен для заказа у официальных реселлеров D-Link по рекомендованной цене $25,10 (1850 руб).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением. Точка доступа HPE Aruba AP22 ориентирована на сегмент малого бизнеса и поддерживает беспроводной стандарт последнего поколения Wi-Fi 6. Она способна обслужить помещение в несколько сотен квадратных метров и может быть рекомендована для обеспечения быстрого беспроводного доступа десятков клиентов в офисах, на публичных пространствах и даже у домашних пользователей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Wi-Fi 6 Aruba Instant On AP22 с облачным управлением".

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