Компания D-Link представила беспроводной маршрутизатор DIR-615S, реализованный на новой аппаратной платформе с увеличенным вдвое объемом памяти, что отвечает современным техническим требованиям к оборудованию доступа в интернет.
Аппаратная конфигурация предусматривает наличие одного порта WAN и четырех сетевых портов 100 Мбит/с. Это позволяет подключать проводные линии доступа к интернету на скоростях до 100 Мбит/с и беспроводной канал Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с.
Новое поколение установленной программной прошивки поддерживает функцию Multi-WAN c возможностью назначения нескольких WAN-портов для настройки основного и резервного интернет-подключения от разных провайдеров. В случае отказа на линии основного провайдера маршрутизатор автоматически активирует резервный канал, обеспечивая пользователей бесперебойным доступом в интернет.
Маршрутизатор поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, резервирование интернет-доступа, различные сценарии подключения IPTV и Smart TV (IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY), может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.
Поддерживается функция родительского контроля с созданием расписаний для включения/выключения беспроводной сети и работы IP-/MAC-фильтров.
Маршрутизатор DIR-615S успешно прошел тестирование на высокоскоростных тарифных планах ведущих российских федеральных и региональных интернет-провайдеров, сообщает производитель. Для настройки маршрутизатор используется мобильное приложение D-Link Assistant.
Встроенный клиент TR-069 позволяет специалистам техподдержки провайдера удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.
Новый DIR-615S/RU/B1 доступен для заказа у официальных реселлеров D-Link по рекомендованной цене $25,10 (1850 руб).