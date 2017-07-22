Исследователи издания LetsGoDigital обнаружили в сети документацию по новому патенту Huawei под названием «Апертура, модуль камеры и электронное устройство». Он описывает конструкцию, позволяющую разработать устройство с переменной апертурой. Появление таких документов указывает на то, что подобная технология может скоро появиться в смартфонах Huawei.
Переменная диафрагма (или апертура) когда-то была привилегией только зеркальных и беззеркальных камер. Она позволяет управлять количеством света, проходящим через объектив. Ее появление существенно расширяет возможности съемки.
Впервые переменную апертуру для мобильных устройств сумела сделать компания Samsung. Она появилась в смартфонах Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Там данная функция получила название двойной апертуры. Позднее к лидеру присоединилась Sony, выпустившая смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III с похожим механизмом. Теперь к их числу может присоединиться и Huawei.
Патент Huawei был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Он демонстрирует работу объектива с переменной диафрагмой. Новая конструкция позволяет раскрывать лепестки диафрагмы на датчике, управляя возможностью захвата естественного света. Конструкция может увеличивать диафрагму, когда это необходимо, или сужать, когда не требуется больше света.
На базе схем из патента дизайнер Technizo Concept подготовил 3D-рендеры гипотетического смартфона, оборудованного новым механизмом. На них показаны объектив камеры и 3D-модель смартфона.
Согласно патенту, объектив с переменной диафрагмой, предложенный Huawei, имеет шесть лепестков. Уровень раскрытия диафрагмы, очевидно, будет варьироваться, но точный диапазон изменений пока неизвестен.
Если взять для сравнения подход Samsung, то ее конструкция обеспечивает изменение диафрагмы с f/1,5 на f/2,4 при использовании восьми лепестков.
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