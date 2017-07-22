Пилот легкомоторного самолета, назвавшийся Дэвидом, рассказал на страницах форума Diamond Aviators о событии, которое произошло с ним во время частного перелета из Колорадо-Спрингс в Атланту (США). Он выронил свой смартфон Apple iPhone X с борта самолета во время полета на высоте 3,35 км и умудрился позднее найти его в рабочем состоянии.
Инцидент произошел во время перелета на самолете DA40. DA40 имеет большой колпак из оргстекла, который защищает пилота от набегающего воздуха. На стенках прозрачного колпака предусмотрены небольшие боковые окна, которые можно открыть во время полета.
Как рассказал Дэвид, он совершал полет из Колорадо-Спрингс в Атланту с остановкой для дозаправки в Брэнсоне, штат Массачусетс. Описывая происшествие, Дэвид рассказал, что был очарован видами облаков из кабины и решил сделать несколько снимков. Это происходило во время полета на высоте 11 000 футов (около 3,35 км).
Во время съемки, как сообщил летчик, он потерял осторожность, и порыв ветра вырвал смартфон из его рук и засосал в открытое окошко. iPhone X исчез за бортом.
Однако Дэвид не оставил надежду отыскать свой телефон. Ему помогло приложение Find My iPhone, с помощью которого он засек текущие координаты устройства.
Дэвид вернулся в Арканзас, где произошла потеря, и после некоторых поисков сумел найти смартфон. Он уже разрядился и не подавал признаков жизни. Но Дэвид имел координаты местонахождения смартфона с точностью до 10 метров от места его нахождения. Это позволило ему после более часа блужданий по соевому полю, отыскать телефон. Устройство оказалось в отличном состоянии, если не считать разрядившейся батареи.
Сообщается, что удар о землю удалось смягчить благодаря тому, что смартфон попал в кучу грязи на плантации сои. Кроме того, телефон был заключен в чехол из серии Otterbox Defender, который также, возможно, в некоторой степени помог смягчить эффект падения.
Среди комментаторов происшествия на форуме нашлись и поздравившие его с тем, что местные фермеры не подали на него в суд, потому что согласно местным правилам, выбрасывание любых предметов на частной территории запрещено, в том числе и из самолетов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".