РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA готовит видеокарту GeForce RTX 3090 Super

26 августа 2021, 23:12




Компания NVIDIA готовит к выпуску графическую карту GeForce RTX 3090 Super 400W Ampere Monster, которая станет топовой моделью линейки Ampere. Она рассчитана на энтузиастов и продвинутых пользователей.

В настоящее время место лидера в этом сегменте занимает видеокарта GeForce RTX 3090, выпущенная год назад, в сентябре 2020 года. По своим характеристикам она уже не так уж сильно превосходит появившуюся в июне 2021 года GeForce RTX 3080 Ti.

NVIDIA готовит к выпуску графическую карту GeForce RTX 3090 Super 400W Ampere Monster


По всей видимости, в сегменте для энтузиастов в настоящее время возникла определенная «кучность» в выборе. Поэтому NVIDIA, видимо, собирается выпустить более мощную и производительную видеокарту, чтобы та могла быть более заметной для энтузиастов.

NVIDIA готовит к выпуску графическую карту GeForce RTX 3090 Super 400W Ampere Monster


По слухам, которыми поделился в Twitter пользователь Greymon55, новая GeForce RTX 3090 Super будет оснащена графическим процессором GA102, несущим на своем борту 10752 ядра CUDA. Для сравнения нынешняя видеокарта GeForce RTX 3090 использует 10496 ядер CUDA. Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не сильно отстает от нее со своими 10240 ядрами CUDA.

Чтобы добиться еще большей производительности, NVIDIA может увеличить тактовую частоту, однако эти предположения еще не подтверждены.

Известно, что NVIDIA собирается поднять еще и тепловую мощность новой видеокарты (TDP). Если ее конкуренты (GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 Ti) и так имеют высокую тепловую мощность, равную 350 Вт, то NVIDIA намерена поднять TDP GeForce RTX 3090 Super до 400 Вт.

Выпуск GeForce RTX 3090 Super, по слухам, запланирован на 4 кв. 2021 года или на 1 кв. 2022 г. Эта видеокарта сразу станет флагманской моделью. Однако в это же время NVIDIA собирается выпустить еще и новый графический процессор GA103. По всей видимости, он сразу появится на обновленной видеокарте GeForce RTX 3090 Super.

Однако эксперты не ждут серьезного роста вычислительной мощности после установки GA103. Если прирост и будет, то небольшой, считают они.

NVIDIA готовит к выпуску графическую карту GeForce RTX 3090 Super 400W Ampere Monster


Основная интрига сейчас разворачивается вокруг объявленной недавно инициативы Intel Arc (Alchemist). Эти новые видеокарты поступят в массовое производство в течение 1 кв. 2022 года. Пока нет уверенности в том, что Intel сможет предложить серьезный прорыв в вычислительной мощности. Вряд ли видеокарты Intel превзойдут лучшие модели NVIDIA, считают эксперты. По их оценкам, самые быстрые видеокарты Arc будут соответствовать уровню GeForce RTX 3070 Ti.

Если смотреть дальше, то графические процессоры GeForce RTX 40 следующего поколения будут работать на архитектуре Ada Lovelace. По слухам, они будут построены на 5-нм технологическом узле TSMC и смогут нести до 18423 ядер CUDA. Ими будут оснащаться видеокарты топового уровня, т.е. в первую очередь GeForce RTX 4090.

По слухам, тепловая мощность GeForce RTX 4090 может увеличиться до 450 Вт. Согласно ожиданиям, серия GeForce RTX 40 станет самым значительным шагом вперед в производительности со времен перехода от Maxwell к Pascal.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Графические карты Intel Arc смогут получить фабричный разгон
  • Раскрыта производительность AMD Radeon RX 6600 (без XT): большой отчет Igor's LAB
  • В семействе AMD Radeon RX 7000 появятся видеокарты с GPU RDNA3 и RDNA2
  • Поддержка DisplayPort 2.0 появится на платформе AMD Radeon RDNA3
  • Intel представила новый бренд Intel Arc для высокопроизводительной графики

    • следующая новость
    Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать лицо даже в маске и запотевших очках

    предыдущая новость
    Пилот выронил Apple iPhone X на высоте 3,35 км и нашел его в рабочем состоянии

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лицензионное ПО может быть доступным: Windows 10 навсегда – от $14, Office от $28 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка
    Windows 10 навсегда – от $14, Office от $28 Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучший блок питания
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 августа, 2021

    Genius закрыла представительство, но уходить из России не собирается

    Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать лицо даже в маске и запотевших очках

    26 августа, 2021

    NVIDIA готовит видеокарту GeForce RTX 3090 Super

    Пилот выронил Apple iPhone X на высоте 3,35 км и нашел его в рабочем состоянии

    Патент Huawei описывает конструкцию переменной апертуры объектива смартфона

    D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN

    Microsoft объявила о поддержке облачных игр для Xbox Series X, Series S и Xbox One

    Xiaomi выпустила топовые ноутбуки Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra

    Apple собирается поднять цены на iPhone 13

    FSP объявила о выпуске новой линейки источников питания для блокчейн-приложений

    Acer представила игровой монитор Nitro XV272S для России

    Дизайн ноутбука Microsoft Surface Book Studio показали на рендерах

    25 августа, 2021

    Графические карты Intel Arc смогут получить фабричный разгон

    Newegg предлагает обмен «воспламеняющихся» блоков питания Gigabyte Aorus

    Huawei оснащает бизнес-ноутбуки серии MateBook B криптомодулем TPM 2.0

    Загоревшийся смартфон Samsung Galaxy A21 чуть не привел к гибели самолета в Сиетле

    Представлен смартфон Samsung Galaxy M32 5G на чипсете Dimensity 720

    Новый процессор Intel Core i7-12700 (без K) был протестирован в Geekbench

    6,5-дюймовый Vivo X70 Pro оснастят чипсетом Dimensity 1200

    Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL HeatWave

    ССЫЛКИ