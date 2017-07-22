Компания NVIDIA готовит к выпуску графическую карту GeForce RTX 3090 Super 400W Ampere Monster, которая станет топовой моделью линейки Ampere. Она рассчитана на энтузиастов и продвинутых пользователей.
В настоящее время место лидера в этом сегменте занимает видеокарта GeForce RTX 3090, выпущенная год назад, в сентябре 2020 года. По своим характеристикам она уже не так уж сильно превосходит появившуюся в июне 2021 года GeForce RTX 3080 Ti.
По всей видимости, в сегменте для энтузиастов в настоящее время возникла определенная «кучность» в выборе. Поэтому NVIDIA, видимо, собирается выпустить более мощную и производительную видеокарту, чтобы та могла быть более заметной для энтузиастов.
По слухам, которыми поделился в Twitter пользователь Greymon55, новая GeForce RTX 3090 Super будет оснащена графическим процессором GA102, несущим на своем борту 10752 ядра CUDA. Для сравнения нынешняя видеокарта GeForce RTX 3090 использует 10496 ядер CUDA. Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не сильно отстает от нее со своими 10240 ядрами CUDA.
Чтобы добиться еще большей производительности, NVIDIA может увеличить тактовую частоту, однако эти предположения еще не подтверждены.
Известно, что NVIDIA собирается поднять еще и тепловую мощность новой видеокарты (TDP). Если ее конкуренты (GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 Ti) и так имеют высокую тепловую мощность, равную 350 Вт, то NVIDIA намерена поднять TDP GeForce RTX 3090 Super до 400 Вт.
Выпуск GeForce RTX 3090 Super, по слухам, запланирован на 4 кв. 2021 года или на 1 кв. 2022 г. Эта видеокарта сразу станет флагманской моделью. Однако в это же время NVIDIA собирается выпустить еще и новый графический процессор GA103. По всей видимости, он сразу появится на обновленной видеокарте GeForce RTX 3090 Super.
Однако эксперты не ждут серьезного роста вычислительной мощности после установки GA103. Если прирост и будет, то небольшой, считают они.
Основная интрига сейчас разворачивается вокруг объявленной недавно инициативы Intel Arc (Alchemist). Эти новые видеокарты поступят в массовое производство в течение 1 кв. 2022 года. Пока нет уверенности в том, что Intel сможет предложить серьезный прорыв в вычислительной мощности. Вряд ли видеокарты Intel превзойдут лучшие модели NVIDIA, считают эксперты. По их оценкам, самые быстрые видеокарты Arc будут соответствовать уровню GeForce RTX 3070 Ti.
Если смотреть дальше, то графические процессоры GeForce RTX 40 следующего поколения будут работать на архитектуре Ada Lovelace. По слухам, они будут построены на 5-нм технологическом узле TSMC и смогут нести до 18423 ядер CUDA. Ими будут оснащаться видеокарты топового уровня, т.е. в первую очередь GeForce RTX 4090.
По слухам, тепловая мощность GeForce RTX 4090 может увеличиться до 450 Вт. Согласно ожиданиям, серия GeForce RTX 40 станет самым значительным шагом вперед в производительности со времен перехода от Maxwell к Pascal.
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