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Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать лицо даже в маске и запотевших очках

27 августа 2021, 11:14




Как стало известно, Apple тестирует совершенно новую систему FaceID, которая будет позволять проводить биометрическую аутентификацию, даже когда пользователь носит маску или у него на лице находятся очки с запотевшими или тонированными стеклами.

Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать по лицу даже при надетой маске и в запотевших очках


Потребность в серьезном обновлении функции аутентификации возникла в прошлом году, когда в мире началась пандемия COVID-19. Как оказалось тогда, у существующей системы Apple FaceID имеются серьезные ограничения. Она оказалась бессильна в новой ситуации: людям приходилось снимать маску, чтобы смартфон мог распознать лицо.

Подтверждением того, что для iPhone 13 создается новая система, стал новый чехол для смартфона, который выдается тестерам. Он подходит только для iPhone 13. Его дизайн отражает наличие новых датчиков, встроенных в верхнюю часть лицевой панели смартфона.

Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать по лицу даже при надетой маске и в запотевших очках


Изменения можно видеть на уже существующих рендерах. Камера FaceID расположена слева от остальных линз. Она выглядит компактнее.

Согласно предположениям, используемый тестерами чехол для смартфона позволяет обойти существующие ограничения нынешней модели FaceID в iPhone. Для аутентификации используются датчики камеры, расположенные в чехле.

Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать по лицу даже при надетой маске и в запотевших очках


Уже известно, что сотрудникам Apple, которые участвуют в тестировании нового оборудования, рекомендовали носить маски и очки во время исследований. Это указывает на то, что для аутентификации и разблокировки будущего iPhone можно будет обходиться без помощи Apple Watch. До сих пор умные часы рассматривались как дополнительный элемент в системе аутентификации, который необходим при невозможности распознать владельца только силами FaceID, например, из-за маски на лице.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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