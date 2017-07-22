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Genius закрыла представительство, но уходить из России не собирается

27 августа 2021, 15:27




Представительство компании Kye Systems Corp., являющейся владельцем популярного бренда компьютерной периферии Genius, опровергли слухи о прекращении бизнеса в России.

Genius закрыла представительство, но уходить из России не собирается


Поводом для такой информации стали две публикации в российских изданиях «Ведомости» и «Коммерсант». Они сообщили, что известный в мире бренд Genius закрыл свое представительство в России. Было высказано очевидное для этого предположение, что компания Kye Systems Corp. уходит из России.

Поводом для ухода назывались катастрофические показатели крупных ритейлеров электроники. По словам одного из них, сообщало российское издание, продажи бренда Genius во II кв. 2021 года катастрофически упали (65%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение было якобы зафиксировано и в количественном, и в денежном выражении.

В связи со сложившейся ситуацией представительство компании Kye Systems Corp. официально заявило сегодня, что закрытие представительства является причиной замены бизнес-модели, а не поводом для ухода с российского рынка, как написали упомянутые издания.

Представительство тайваньской компании заявило, что оно продолжает признавать Россию как один из наиболее важных рынков во всем мире. Смена одной стратегии на другую - это нормальная практика ведения бизнеса. Но если в общем, «бренд Genius не планирует покидать российский рынок (или уходить с него)».

Было высказано сожаление, что российские журналисты проявили некомпетентность и не перепроверили причины описываемого события с представителями Kye Systems Corp. Сообщалось, что они пали жертвой анонимного «источника, близкого к Компании (Genius)». Сообщалось, что он мог ввести названные издания в заблуждение, неверно представив информацию.

Представительство тайваньской компании отметило, что оно планирует развивать свой бизнес в России через своих дистрибьютеров - компании ASBIS Enterprises PLC и MARVEL CT. Информация о продуктах бренда Genius доступна на их сайтах до сих пор и не удалялась.

Genius закрыла представительство, но уходить из России не собирается


Компания отмечает, что COVID-19 стал причиной для появления критического периода в развитии бизнеса компьютерной техники в России, но «рынок продаж бренда Genus в России по-прежнему уверенно и неуклонно растет. Мы остаемся».

Достоверную и актуальную информацию, касающуюся бренда Genius в России, всегда можно получить у официальных дистрибьюторов ASBIS и MARVEL.



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