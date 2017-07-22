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Vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70

27 августа 2021, 16:20




Вице-президент компании Vivo Ху Байшань подтвердил, что они действительно собираются оснастить смартфоны серии vivo X70 собственным чипом обработки изображения V1. По слухам, эта серия смартфонов будет выпущена в сентябре. Благодаря оснащению чипом V1 удастся добиться роста качества получаемых изображений по сравнению с предыдущими моделями, а также существенного расширения возможностей ночной видеосъемки.

Слухи о создании первого чипа V1 собственной разработки Vivo появились на днях. Поводом для них стали фотографии матриц для транспортировки чипов. Их размеры и внешний вид указывали на то, что Vivo не только разработала собственный чип, но и уже занимается его массовым производством. Тогда же появилась информация, что первый чип Vivo может быть анонсирован вместе со смартфонами серии Vivo X70; их анонс должен состояться в сентябре.

vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70


Следом появилась информация о возможном названии чипа. Сообщалось, что Vivo владеет уже двумя торговыми марками - Vivo SoC и Vivo Chip. Они могут относиться к категориям: центральные процессоры, модемы, компьютерные микросхемы, печатные схемы и компьютерные хранилища.

vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70


Уже длительное время Vivo активно сотрудничает с Samsung в области исследований и разработок чипсетов. Vivo активно делилась с южнокорейском компанией достигнутыми успехами.

Информация, полученная от хантинговых агентств, позволила оценить масштабы формируемого подразделения разработки. Известно, что Vivo планировала набрать 500-600 человек в команду разработчиков чипов. Поиски новых сотрудников продолжаются до сих пор. Vivo ищет специалистов в области 5G, искусственного интеллекта и других новых технологий.

Как заявил Байшань, Vivo работала над собственным чипом около 24 месяцев и инвестировала в создание команды R&D, которая сейчас насчитывает более 300 человек.

vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70


Согласно рендерам смартфонов Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro+, они будут оснащены 6,5-, 6,56- и 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Vivo X70 и X70 Pro работают на базе чипсета Dimensity 1200, а топовый Vivo X70 Pro+ будет оснащаться платформой Snapdragon 888. Ранее ходили слухи, что эти смартфоны получат 50-мегапиксельную основную камеру на базе сенсора Sony IMX766.



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