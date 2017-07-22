Вице-президент компании Vivo Ху Байшань подтвердил, что они действительно собираются оснастить смартфоны серии vivo X70 собственным чипом обработки изображения V1. По слухам, эта серия смартфонов будет выпущена в сентябре. Благодаря оснащению чипом V1 удастся добиться роста качества получаемых изображений по сравнению с предыдущими моделями, а также существенного расширения возможностей ночной видеосъемки.
Слухи о создании первого чипа V1 собственной разработки Vivo появились на днях. Поводом для них стали фотографии матриц для транспортировки чипов. Их размеры и внешний вид указывали на то, что Vivo не только разработала собственный чип, но и уже занимается его массовым производством. Тогда же появилась информация, что первый чип Vivo может быть анонсирован вместе со смартфонами серии Vivo X70; их анонс должен состояться в сентябре.
Следом появилась информация о возможном названии чипа. Сообщалось, что Vivo владеет уже двумя торговыми марками - Vivo SoC и Vivo Chip. Они могут относиться к категориям: центральные процессоры, модемы, компьютерные микросхемы, печатные схемы и компьютерные хранилища.
Уже длительное время Vivo активно сотрудничает с Samsung в области исследований и разработок чипсетов. Vivo активно делилась с южнокорейском компанией достигнутыми успехами.
Информация, полученная от хантинговых агентств, позволила оценить масштабы формируемого подразделения разработки. Известно, что Vivo планировала набрать 500-600 человек в команду разработчиков чипов. Поиски новых сотрудников продолжаются до сих пор. Vivo ищет специалистов в области 5G, искусственного интеллекта и других новых технологий.
Как заявил Байшань, Vivo работала над собственным чипом около 24 месяцев и инвестировала в создание команды R&D, которая сейчас насчитывает более 300 человек.
Согласно рендерам смартфонов Vivo X70, X70 Pro и X70 Pro+, они будут оснащены 6,5-, 6,56- и 6,7-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Vivo X70 и X70 Pro работают на базе чипсета Dimensity 1200, а топовый Vivo X70 Pro+ будет оснащаться платформой Snapdragon 888. Ранее ходили слухи, что эти смартфоны получат 50-мегапиксельную основную камеру на базе сенсора Sony IMX766.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".