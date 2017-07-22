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Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России

27 августа 2021, 17:50




Авторитетное издание Videocardz получило свидетельства от своего читателя из России, что некоторые видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обрастают» в России дополнительной памятью.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


История связана с тем, что в России обнаружены несколько видеокарт тайваньской компании Gigabyte, которые имеют, согласно маркировке, в два раза больше видеопамяти, чем должно быть по спецификации. Полученные от читателя фотографии могут указывать на то, что NVIDIA изначально планировала оснастить свои видеокарты GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт памяти, а не 10 Гбайт, как стало де факто.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


Официальный анонс видеокарт для энтузиастов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti состоялся 31 мая, а их продажи начались 3 июня 2021 года.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


За восемь месяцев до этого компания Gigabyte, один из партнеров NVIDIA по выпуску видеокарт, направляла документы в адрес Евразийской экономической комиссии для получения разрешения на продажи видеокарт RTX 3080 Ti. Тогда были представлены документы с характеристиками видеокарт, где было указано, что карты комплектуются 10 Гбайт видеопамяти.

Три месяца спустя компания Gigabyte подавала дополнительные документы с обновленной спецификацией. Окончательное ограничение на видеопамять видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti составило 12 Гбайт.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


Недавно издание Videocardz получило четыре фотографии от своего читателя из России, назвавшего себя Алексом. Он обнаружил несколько упаковок видеокарт Gigabyte RTX 3080 Ti с 20 Гбайт видеопамяти (взамен 10 Гбайт). Все обнаруженные видеокарты имеют бренд AORUS XTREME (GV-N308TAORUS X-20GD). Совпадают также коды продукта, которые упоминались в документации EEC. Этикетки и наклейки с «ошибочной» маркировкой расположены как на упаковке, так и на самой карте.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


Возможно, на склады могли попасть видеокарты RTX 3080 Ti 20GB с ошибочно отпечатанной упаковкой. Производитель мог ошибиться и указать там не реальные, а планируемые характеристики.

Самое интересное, сколько же реально установлено физической видеопамяти в этих видеокартах.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России


К сожалению, ответа на этот вопрос пока нет. После отправки фотографий Алекс не ответил ни на один из запросов издания Videocardz.

Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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