Авторитетное издание Videocardz получило свидетельства от своего читателя из России, что некоторые видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обрастают» в России дополнительной памятью.
История связана с тем, что в России обнаружены несколько видеокарт тайваньской компании Gigabyte, которые имеют, согласно маркировке, в два раза больше видеопамяти, чем должно быть по спецификации. Полученные от читателя фотографии могут указывать на то, что NVIDIA изначально планировала оснастить свои видеокарты GeForce RTX 3080 Ti 20 Гбайт памяти, а не 10 Гбайт, как стало де факто.
Официальный анонс видеокарт для энтузиастов NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti состоялся 31 мая, а их продажи начались 3 июня 2021 года.
За восемь месяцев до этого компания Gigabyte, один из партнеров NVIDIA по выпуску видеокарт, направляла документы в адрес Евразийской экономической комиссии для получения разрешения на продажи видеокарт RTX 3080 Ti. Тогда были представлены документы с характеристиками видеокарт, где было указано, что карты комплектуются 10 Гбайт видеопамяти.
Три месяца спустя компания Gigabyte подавала дополнительные документы с обновленной спецификацией. Окончательное ограничение на видеопамять видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti составило 12 Гбайт.
Недавно издание Videocardz получило четыре фотографии от своего читателя из России, назвавшего себя Алексом. Он обнаружил несколько упаковок видеокарт Gigabyte RTX 3080 Ti с 20 Гбайт видеопамяти (взамен 10 Гбайт). Все обнаруженные видеокарты имеют бренд AORUS XTREME (GV-N308TAORUS X-20GD). Совпадают также коды продукта, которые упоминались в документации EEC. Этикетки и наклейки с «ошибочной» маркировкой расположены как на упаковке, так и на самой карте.
Возможно, на склады могли попасть видеокарты RTX 3080 Ti 20GB с ошибочно отпечатанной упаковкой. Производитель мог ошибиться и указать там не реальные, а планируемые характеристики.
Самое интересное, сколько же реально установлено физической видеопамяти в этих видеокартах.
К сожалению, ответа на этот вопрос пока нет. После отправки фотографий Алекс не ответил ни на один из запросов издания Videocardz.
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