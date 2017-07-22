Как утверждает в докладной записке для инвесторов финансовый аналитик Тони Сакконаги, сотрудник аналитического агентства Bernstein, компания Google собирается выплатить за 2021 год компании Apple в общей сложности 15 млрд долларов за право назначения поисковой системы Google выбора по умолчанию во всех мобильных продуктах Apple.
Согласно данным Сакконаги, аналогичный платеж за 2020 год составлял 10 млрд долларов. Согласно прогнозам, выплаты Google в пользу Apple могут вырасти в 2022 году. Аналитик оценивает, что выплаты в будущем году могут составить 18-20 млрд долларов.
Обоснованием для этих прогнозов служат данные из публичных отчетов Apple. Известно, что благодаря такому положения дел, Google добивается постоянного роста привлеченного трафика.
Негласное соглашение между Google и Apple в отношении поиска и рекламы существует уже более десяти лет. Благодаря в т.ч. этому стимулированию, Google сумела занять доминирующие позиции в поисковых системах. Оно уже стало предметом пристального внимания со стороны регулятора рынка в последние годы. Как считают аналитики Агентства Bernstein, Google может столкнуться в итоге с регуляторным риском.
Оказать нажим на изменение ситуации на рынке намерены Yahoo и Microsoft. Они также заинтересованы в подписании сделки с Apple, чтобы лишить Google права на доминантную позицию среди поисковых систем на платформе iOS. Как считают аналитики, платежи Google в пользу Apple стали такими огромными именно для того, чтобы Microsoft не смогла перебить их.
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