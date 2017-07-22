AMD намерена потеснить NVIDIA на рынке видеокарт для криптомайнинга Ethereum. Свое восхождение, по слухам, AMD готова начать с выпуска видеокарт с архитектурой RDNA 2, адаптированных путем удаления интерфейса графического вывода.
К настоящему моменту доминирующие позиции на рынке занимают видеокарты NVIDIA. Эта компания начала свой путь восхождения на рынке майнинга Ethereum ранее в этом году. Тогда NVIDIA выпустила майнинг-карты серии HX, оснащенные процессором Crypto Mining Processor (CMP).
Чтобы запретить перекрестное давление со стороны собственных графических карт, выпускаемых для игрового рынка и энтузиастов работы с графикой, NVIDIA обновила их драйверы и ввела с помощью ограничителя майнинга Light Hash Rate (LHR) блокировку на основные карты серии GeForce RTX 30.
Слухи о появлении на этом рынке видеокарт AMD прошли из Вьетнама. Там местный розничный продавец компьютерного оборудования опубликовал снимки неизвестной видеокарты AMD, которая имела все признаки, что была сделана именно для майнинга.
Видеокарта AMD имеет двухслотовый дизайн. Внутри установлен вентилятор кулера, нагнетающий внутри карты воздух. На карте нет стандартных выходов, характерных для современных видеокарт (HDMI, DisplayPort и т.д.). Взамен на их месте выбиты вентиляционные отверстия, помогающие охлаждать мощный графический процессор, установленный внутри. Разъемы питания марки XFX расположены на заднем торце карты (два 8-контакных разъема).
В настоящее время существует три варианта оснащения видеокарт на базе графических процессоров Navi 21 - Radeon RX 6800, RX 6800 XT и RX 6900 XT. По имеющимся данным, они обеспечивают следующие хешрейты при майнинге Ethereum:
Radeon RX 6800: 61 MH/s
Radeon RX 6800 XT: 65 MH/s
Radeon RX 6900 XT: 65 MH/s
Если сравнивать их производительность с видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 30 (до введения ограничителя LHR), то графические процессоры AMD RDNA 2 явно показывают более скромные результаты майнинга. Например, скорость поиска хэш-ключей с помощью видеокарты GeForce RTX 3080 составляет 100 MH/s, а GeForce RTX 3090 - 125 MH/s.
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