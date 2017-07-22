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Microsoft Windows 11 так и не получила поддержку старых процессоров

30 августа 2021, 09:28




Компания Microsoft официально подтвердила, что после завершения многомесячного тестирования Windows 11 было принято решение сохранить объявленные в июне минимальные системные требования для установки новой ОС. Они предусматривают необходимость использования процессоров не ниже Intel 8-го поколения или AMD Zen 2. Для оценки совместимости ранее было выпущено приложение PC Health Check. Позднее это приложение было удалено на время проведения оценки возможности снижения первоначальных жестких аппаратных ограничений.

Установка Windows 11 также будет требовать наличия не менее 4 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт основной памяти, безопасной загрузки UEFI, соответствия требованиям к поддержке графики и наличия модуля TPM 2.0.

Microsoft подтвердила отсутствие официальной поддержки Windows 11 для процессоров старше двух лет


Microsoft также сообщила, что обновила приложение PC Health Check, которое теперь способно определить совместимые системы с учетом новых, недавно добавленных процессоров.

Сообщается также, что поддержка нынешней версии Windows 10 сохранится до 14 октября 2025 года. Это распространяется на тех пользователей, кто не планирует обновлять свой компьютер или не готов перейти на новое устройство. Приложение PC Health Check поддерживает также следующие версии ОС разработки Microsoft: 64-битную Windows, 32-битную Windows, Windows on Arm и Windows 10 S. Это указывает на то, что компания отслеживает их совместимость со своими новыми разработками.

Microsoft подтвердила отсутствие официальной поддержки Windows 11 для процессоров старше двух лет


В то же время Microsoft подтвердила, что не будет препятствовать установке Windows 11 на старые ПК, которые не соответствуют минимальным требованиям, как об этом сообщало ранее The Verge. Несмотря на то, что старые компьютеры не будут поддерживаться через официальный Центр обновления Windows 11, возможность установить новую ОС сохранится вручную через ISO-файл. Для ее установки понадобится как минимум 64-разрядный двухядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт хранилища.

Microsoft заявила также, что в ходе тестирования устройств, не отвечающих минимальным требованиям к оборудованию, было выявлено, что «сбои в режиме ядра встречались на 52% чаще». В то же время устройства, которые соответствовали минимальным официальным требованиям, «работали без сбоев на 99,8%».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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