Компания Lenovo обновила в России свою серию K смартфонов начального уровня и анонсировала в ней новую модель Lenovo K13. Она появилась на смену Lenovo K12, выпущенного в прошлом году.
Новый смартфон оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и стандартной частотой обновления 60 Гц. Селфи-камера располагается в верхней части дисплея в небольшой, каплеобразной выемке и имеет разрешение 5 мегапикселей.
На задней панели установлен блок из двух камер: 13-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Внутри блока имеется светодиодная вспышка. Здесь же на задней панели располагается круглый датчик отпечатков пальцев.
Внутри Lenovo K13 установлен чипсет Unisoc SC9863A с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц. Устройство оснащается 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной основной памяти. Помимо этого смартфон получил слот для карт памяти microSD, который можно использовать для увеличения емкости хранилища.
Для сравнения, выпущенный в прошлом году Lenovo K12 оснащался процессором Qualcomm Snapdragon 460 с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Более мощная модель K12 Pro работает на базе Qualcomm Snapdragon 662 с 4 Гбай ОЗУ и внутренним накопителем на 128 Гбайт, однако ее цена в два раза выше (14 999 руб.), чем у нового Lenovo K13.
Предлагается также обычный набор вариантов подключения, включая 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS. Телефон работает под управлением операционной системы Android и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.
Lenovo K12 доступен для покупки в России по цене 7777 рублей.
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