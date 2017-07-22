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Бюджетный Lenovo K13 появился в России всего за 7 777 рублей

30 августа 2021, 10:41




Компания Lenovo обновила в России свою серию K смартфонов начального уровня и анонсировала в ней новую модель Lenovo K13. Она появилась на смену Lenovo K12, выпущенного в прошлом году.

Новый смартфон оснащен 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1600х720 пикселей) и стандартной частотой обновления 60 Гц. Селфи-камера располагается в верхней части дисплея в небольшой, каплеобразной выемке и имеет разрешение 5 мегапикселей.

Смартфон Lenovo K13 на базе Unisoc SC9863A доступен в России за 7777 руб.


На задней панели установлен блок из двух камер: 13-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Внутри блока имеется светодиодная вспышка. Здесь же на задней панели располагается круглый датчик отпечатков пальцев.

Внутри Lenovo K13 установлен чипсет Unisoc SC9863A с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц. Устройство оснащается 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной основной памяти. Помимо этого смартфон получил слот для карт памяти microSD, который можно использовать для увеличения емкости хранилища.

Для сравнения, выпущенный в прошлом году Lenovo K12 оснащался процессором Qualcomm Snapdragon 460 с 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Более мощная модель K12 Pro работает на базе Qualcomm Snapdragon 662 с 4 Гбай ОЗУ и внутренним накопителем на 128 Гбайт, однако ее цена в два раза выше (14 999 руб.), чем у нового Lenovo K13.

Смартфон Lenovo K13 на базе Unisoc SC9863A доступен в России за 7777 руб.


Предлагается также обычный набор вариантов подключения, включая 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS. Телефон работает под управлением операционной системы Android и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Lenovo K12 доступен для покупки в России по цене 7777 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфонов Vivo V21 и V21e. Vivo V21 и V21e стали логичным продолжением прошлогодних Vivo V20 и V20 SE. Оба смартфона предлагают превосходные селфи-камеры, используют пусть не топовые, но достаточно производительные процессоры и при всём этом отличаются очень небольшими размерами и весом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфонов Vivo V21 и V21e: короли селфи".

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