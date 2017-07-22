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Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

30 августа 2021, 12:51




Хотя все ожидания сейчас нацелены на 14 сентября, когда Apple представит новые смартфоны серии iPhone 13, еще до их официального запуска в сети появились слухи о моделях линейки iPhone 14. Ее появление ожидается только в следующем году.

Ранее высказывалось предположение, что устройства линейки Apple iPhone 14 будут оснащаться 3-нм чипсетом, изготовленным на производственных мощностях TSMC. Однако теперь появились слухи, что этого может не произойти. Главная причина отмены - перегруженность тайваньского производителя заказами, что лишает его возможности выполнить все заявки в полном объеме.

Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC


В новом документе указывается, что TSMC уже подтвердила, что переоснащение на новый 3-нм технологический процесс, известный как N3, временно откладывается. Сроки начала массового производства перенесены примерно на 3-4 месяца вперед.

В переложении на планы Apple это означает, что в линейке iPhone 14 не будет устанавливаться новый чипсет Apple A16 Bionic, изготовленного по 3-нм техпроцессу. Вместо него смартфоны получат 4-нм платформу, изготовленную по технологии N4.

Ранее сообщалось, что заказы Apple на массовый выпуск 4-нм чипов уже размещены в производственном плане TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Их производство начнется в IV кв. этого года.

Поскольку Apple выстраивает свои планы заранее, то компания уже подала заявку на выпуск 3-нм чипов. Для этого потребуется зарезервировать под выпуск чипов Apple значительную часть производственных мощностей TSMC. Если это решение будет принято, то оно явно ударит по планам Intel. Согласно предварительным планам, Apple рассчитывала, что производство 3-нм чипов начнется во второй половине 2022 года. В этом случае компания успела бы оснастить ими iPhone 14.

Задержка с выпуском 3-нм чипов наблюдается и у Samsung. По слухам, ее флагманские смартфоны 2022 года, также будут оснащены 4-нм чипсетами.

Аналогичная задержка коснется выпуска чипсета Snapdragon 898, который компания Qualcomm намерена производить с привлечением мощностей TSMC и Samsung.



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