Умные часы Apple Watch Series 6 являются самыми популярными умными часами в мире. Это мнение высказал Нил Моустон, исполнительный директор известного аналитического агентства Strategy Analytics.
По его оценкам, во втором квартале 2021 года мировые поставки умных часов выросли на 47%. Apple Watch занимают лидирующие позиции на растущем рынке. На долю Apple приходится 52% рынка в категории умных часов. Согласно обновленным данным, самым популярным предложением на рынке названа модель Apple Watch Series 6 - флагманское устройство в линейке носимых гаджетов Apple.
Как отметил аналитик, поставки умных часов достигли в общей сложности 18 млн штук за второй квартал 2021 года.
Самым серьезным конкурентом Apple в этой категории названа компания Samsung. Однако, несмотря на значительные объемы поставок умных часов Samsung в штучном выражении, ее доля на рынке значительно меньше. Она ограничена 11%.
Нил Моустон также отметил, что во втором квартале 2021 года Apple поставила в общей сложности 9,5 млн носимых устройств. Это на 46% больше, чем в предыдущем квартале.
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