РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 стали самыми популярными умными часами в мире

30 августа 2021, 15:43




Умные часы Apple Watch Series 6 являются самыми популярными умными часами в мире. Это мнение высказал Нил Моустон, исполнительный директор известного аналитического агентства Strategy Analytics.

По его оценкам, во втором квартале 2021 года мировые поставки умных часов выросли на 47%. Apple Watch занимают лидирующие позиции на растущем рынке. На долю Apple приходится 52% рынка в категории умных часов. Согласно обновленным данным, самым популярным предложением на рынке названа модель Apple Watch Series 6 - флагманское устройство в линейке носимых гаджетов Apple.

Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 являются самой популярной моделью умных часов в мире


Как отметил аналитик, поставки умных часов достигли в общей сложности 18 млн штук за второй квартал 2021 года.

Самым серьезным конкурентом Apple в этой категории названа компания Samsung. Однако, несмотря на значительные объемы поставок умных часов Samsung в штучном выражении, ее доля на рынке значительно меньше. Она ограничена 11%.

Нил Моустон также отметил, что во втором квартале 2021 года Apple поставила в общей сложности 9,5 млн носимых устройств. Это на 46% больше, чем в предыдущем квартале.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Oppo анонсировала технологию быстрой магнитной зарядки MagVOOC
  • Apple работает над инновационным датчиком гидратации для Apple Watch
  • Илон Маск показал прототип робота-гуманоида Tesla Bot
  • Xiaomi готова построить умный электромобиль в стиле Saab
  • Xiaomi выпустила официальный видеоролик с роботом-собакой CyberDog

    • следующая новость
    Genesis Mining вернула себе 485 тыс. видеокарт и введет их в эксплуатацию для майнинга Etherium

    предыдущая новость
    Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучшая материнская плата Лучшая оперативная память Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    30 августа, 2021

    Xiaomi возвращается к талисману с динозавром, выбрав его товарным знаком для серии Redmi K50

    Sony «улучшила» PlayStation 5 изнутри, сняв часть его тепловой защиты

    Genesis Mining вернула себе 485 тыс. видеокарт и введет их в эксплуатацию для майнинга Etherium

    Strategy Analytics: Apple Watch Series 6 стали самыми популярными умными часами в мире

    Apple iPhone 14 выпуска 2022 года останется без 3-нм чипсета из-за перегруженности TSMC

    Бюджетный Lenovo K13 появился в России всего за 7 777 рублей

    Microsoft Windows 11 так и не получила поддержку старых процессоров

    27 августа, 2021

    Intel добавит в линейку Alder Lake-S топовые процессоров K/F без встроенной графики

    AMD намерена потеснить NVIDIA на рынке видеокарт для криптомайнинга Ethereum

    Google заплатит 15 млрд долларов в пользу Apple за выбор по умолчанию ее поисковой системы в iOS

    Видеокарты GeForce RTX 3080 Ti «обросли» дополнительной видеопамятью в России

    Vivo установит собственный чип обработки изображения V1 в смартфоны серии X70

    Genius закрыла представительство, но уходить из России не собирается

    Функция FaceID для iPhone 13 позволяет распознавать лицо даже в маске и запотевших очках

    26 августа, 2021

    NVIDIA готовит видеокарту GeForce RTX 3090 Super

    Пилот выронил Apple iPhone X на высоте 3,35 км и нашел его в рабочем состоянии

    Патент Huawei описывает конструкцию переменной апертуры объектива смартфона

    D-Link представила маршрутизатор DIR-615S с поддержкой Multi-WAN

    Microsoft объявила о поддержке облачных игр для Xbox Series X, Series S и Xbox One

    Xiaomi выпустила топовые ноутбуки Mi Notebook Pro и Mi Notebook Ultra

    ССЫЛКИ