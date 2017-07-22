Компания Genesis Mining их Исландии, один из крупнейших в мире поставщиков облачных услуг для майнинга криптовалют, выиграл дело о возврате майнинг-оборудования, изъятого у китайских майнеров и попавших под рассмотрение Верховного суда Китая.
Согласно поступившим сообщениям, компания Genesis получила возможность вернуть под свое управление 485 000 видеокарт AMD Radeon RX 470 8 Гбайт. Скоро это оборудование будет введено в эксплуатацию и начнет использоваться для майнинга.
Свое право на возврат оборудования исландская компания доказала тем, что являлась партнером китайской Chuangshiji Technology Limited. Последняя предоставляла для Genesis услуги хостинга. В дальнейшем оборудование перешло в пользование китайской компании, причем, по версии следствия, якобы без согласия исландской фирмы.
Поскольку компания Genesis Mining подала иск в Верховный суд Китая, на судебное расследование и решение спора ушло некоторое время. Теперь Genesis одержала победу в этом деле.
Возвращаемые в пользование Genesis 485 000 видеокарт AMD Radeon RX 470 8 Гбайт обладают вычислительной мощностью майнинга 14,5 TH/s. Все оборудование будет перенесено на новую площадку, и в дальнейшем Genesis Mining планирует использовать его для майнинга Ethereum.
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