Как стало известно, компания Xiaomi подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением симпатичного динозавра. Он может стать «визитной карточкой» будущей серии смартфонов Redmi K50.
Об этом сообщило издание MyDrivers. Согласно заявке на регистрацию, Xiaomi рассчитывает получить новый товарный знак для международного использования. Он будет предназначен для маркировки смартфонов и аксессуаров к ним, например, чехлов.
Ранее Xiaomi уже предпринимала такую попытку и использовала товарный знак в виде симпатичного динозавра по имени "Big Devil" для продвижения смартфонов серии Redmi K20 и K30. Однако при выпуске моделей серии Redmi K40, в компании решили прервать «традицию». Теперь, похоже, в Xiaomi решили вернуться к понравившемуся «талисману» при выпуске серии K50. По всей видимости, в компании признали успешным прошлый опыт.
Компания Xiaomi еще официально не раскрыла деталей относительно смартфонов новой серии K50. По имеющимся данным, она собирается выпускать их в двух вариантах: с чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 и с чипсетом Snapdragon 898 следующего поколения.
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